BT viser minnemarkeringene ti år etter 22. juli.

Torsdag kveld, fra klokken 19.15, avholdes det et nasjonalt minnearrangement i Oslo Spektrum, der blant annet Kong Harald, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre skal tale, og artistene Highasakite, Odd Nordstoga og Åge Aleksandersen er blant dem som skal opptre.

Klokken ni torsdag startet markeringen i regjeringskvartalet. Der var blant annet medlemmer fra kongehuset, Stortinget og Regjeringen.

Seinere på dagen var det også minnemarkeringer i Oslo Domkirke og på Utøya.

– Må ikke la hatet stå uimotsagt

– Etter ti år er det lov å kjenne på fortvilelsen. Etter ti år er det lov å kjenne på savnet. Og det er lov å kjenne på raseriet, sa statsminister Erna Solberg.

Statsministeren sa det er uakseptabelt at overlevende fra Utøya utsettes for hets og trusler. Hun er bekymret for at mange av de overlevende fortsatt strever i hverdagen.

– Det viser hvor viktig det er at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor. Vi må ikke la hatet stå uimotsagt.

Solberg sa at en aldri skal akseptere at noen tyr til vold for å stoppe de som mener noe annet.

– Terroren 22.juli var et angrep på demokratiet vårt. Det var en politisk motivert terrorhandling rettet mot Arbeiderpartiet, AUF og deres ideer.

fullskjerm neste Statsminister Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes ankommer minnemarkeringen torsdag morgen. 1 av 3 Foto: Geir Olsen/NTB

– Hatet er der fortsatt

– For ti år siden møtte vi hat med kjærlighet. Men hatet er der fortsatt. Det så vi da minnesmerket etter Benjamin Hermansen ble skjendet på det groveste, sa tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg i sin tale i Oslo domkirke.

Han nevnte også angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum, at folk er redde for å ytre seg og at overlevende etter 22. juli fortsatt blir truet på livet.

Kong Harald ankom Oslo domkirke på krykker. Foto: Beate Oma Dahle/ NTB

Jens Stoltenberg talte under gudstjenesten i Oslo Domkirke. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Ingen skal føle seg alene i kampen

Klokken 15 startet markeringen på Utøya. Der ble det lagt ned blomster ved minnestedet, før det var program flere steder på øyen.

Kronprins Haakon sa i sin tale at ingen skal føle seg alene og motløse i kampen mot de høyreekstreme kreftene.

Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra legger ned blomster ved 22. juli-minnesmerket under minnemarkeringen på Utøya. Til høyre kronpronsesse Mette-Marit. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Det er vårt personlige og kollektive ansvar å arbeide mot disse kreftene, hver dag. Landet vårt har smertelig erfart at det er nødvendig, sa kronprinsen.

Kongeparet og kronprinsparet har i løpet av året møtt pårørende, overlevende, nødetatene og de som hjalp til under angrepet for ti år siden.

– Det har vært fint og lærerikt. Vi må tørre å snakke om det som skjedde, selv om det er ubehagelig, sa kronprinsen.

AUF-leder Astrid Hoem etterlyste et fornyet løfte fra befolkningen for å bekjempe hatet som førte til terroren 22. juli for ti år siden.

– For ti år siden reiste vi hit til øya for å forandre verden, men så ble vår verden endret for alltid, sa Astrid Hoem fra talerstolen i bakken på Utøya.

Hun sa at hatet fremdeles lever i beste velgående i det norske samfunnet, og at det er noe man må ta et oppgjør med hver eneste dag.

– Når vi som ungdomsorganisasjon rammet av terror klarer å reise oss igjen og stå opp mot det samme hatet som rammet oss, ja, da kan resten av Norge også klare det, sa Hoem.

