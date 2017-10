TRAVELT: Oda Bjerkan (20) er leder for Studentersamfunnet i Bergen. – Jeg kjenner nok litt mer på presset enn om jeg bare skulle studert, men det å drive med studentpolitikk er utrolig givende, sier hun. FOTO: Rune Sævig

– Studenter er en gruppe som svært mange ønsker å nå ut til

Har venner og bekjente trykke «interessert» i et arrangement på Facebook i det siste? Sjansen for at det er i regi av Studentersamfunnet i Bergen er stor.