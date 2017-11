Adrian Aspevik (21)

– Det jeg ønsker meg i livet, er å bo på en seilbåt, utforske ulike kulturer og bli kjent med mennesker. I Norge har vi så sinnssykt mange goder som mange tar for gitt. Jeg har også gjort det. For tre år siden mistet jeg motivasjonen til å fullføre videregående, og jeg forsto at ingenting i livet er sikkert. Det var da jeg fikk ideen om båten. Jeg ønsker å lære og finne ut om hva som er ekte verdier, i stedet for å bli fanget av et system som binder meg. Siste året har jeg jobbet som sykkelbud. Siden jeg fremdeles bor hjemme, har jeg klart å spare opp en god sum penger, men det kommer nok til å gå noen år før jeg kjøper båten. Først skal jeg ta en utdannelse. Dessuten må jeg lære om seiling og båtliv, også.