Ingen varsellys blinket før lokfører Bård Arthur Gjertsen kjørte nattoget med 100 passasjerer inn i en brann i tunnelen på Trengereid.

Mens røyk fylte lokomotivet, rygget Gjertsen ut av tunnelen.

– Hjertet slo litt raskere. Alt skjedde så fort, sier 29-åringen.

Han ble autorisert som lokfører fra Norsk Jernbaneskole før jul i fjor. Siden har han lært strekningen Bergen-Voss godt å kjenne. Han fører vekselvis NSBs lokaltog og vekselvis regiontog Bergen-Oslo.

Passasjerene forlot toget uskadet. Brannen i tunnelen grytidlig om morgen lørdag 10. juni kunne endt så mye verre.

Varslingssystem

I Banen NORs ulykkesrapport blir det påpekt at brannen fikk utvikle seg lenge uten at noen oppdaget den. Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for jernbanenettet.

Lokføreren, med ansvar for passasjerene på nattoget til Bergen, fikk ingen forhåndsvarsel om hva som ventet.

Granskerne foreslår at det vurderes et varslingssystem i tunneler med så stor trafikk.

– Røykvarsling i jernbanetunneler er ikke hensiktsmessig, svarer områdedirektør Tony Dæmring i Bane Nor.

Ordfører Eirik Haga (Ap) i Vaksdal, en kommune med mange togpendlere, er ikke enig.

– Finnes det tekniske muligheter, bør man vurdere brannvarslere, sier ordføreren.

Lokfører: – Ikke noe hyggelig syn

I dag er det ettermiddagsekspressen fra Bergen til Oslo som skal frem. Det er avgang klokken 15.59.

Lokfører kommer alltid en times tid tidligere for å få all nødvendig informasjon – fra antall passasjerer til tyngden på toget for å beregne bremselengder.

Nå glir toget ut fra jernbanestasjonen, gjennom Ulrikentunnelen, stopper noen minutter i Arna, før det snirkler seg langs Sørfjorden. Fra vindusplass ser vi mot Osterøy.

Lokfører sitter alltid alene i lokomotivet. Det er konduktørene som har ansvaret for passasjerene bak i vognene. Lokfører og konduktør holder kontakt via togets kommunikasjonssystem.

Nå nærmer toget seg ulykkestunnelen.

EIRIK BREKKE

Svartsvidd

Et halvt år etter brannen har tunnelen tydelige merker etter det som skjedde. Takplatene og tunnelåpningen er svartsvidd.

– I dagene etter brannen var jeg spesielt oppmerksom da jeg passerte Trengereid. Det er jo ikke noe hyggelig syn. Men nå er det rutine. Jeg fokuserer på å få toget trygt frem, sier Gjertsen.

– Var du redd da du kjørte inn i brannen?

– Nei, jeg forsøkte å gjøre det riktige. Jeg gjorde det jeg hadde lært og det jeg mente jeg måtte gjøre. Hadde vi blitt stående, kunne toget blitt antent, sier Gjertsen.

Ulykkesdagen kom Gjertsen med nattoget i motsatt retning.

Han satt som vanlig helt alene i lokomotivet som slepte sovevognene mot Bergen. Gjertsen hadde overtatt ansvaret på Ål stasjon, der togene mellom Oslo og Bergen har vaktskifte.

Morgentåke over Sørfjorden

Det var lys juninatt og fin flyt over Finse. Toget startet nedstigningen fra høyfjellet, passerte Voss, Dale, Vaksdal – og hadde akkurat glidd forbi Trengereid stasjon.

Gjertsen hadde lagt merke til morgentåken som lå over Sørfjorden. Fjordtåke er et vanlig syn for lokførerne, men på Trengereid stasjon virket den tettere enn vanlig.

– Jeg fikk en fornemmelse av at det var noe som ikke stemte. Jeg valgte å bremse ned, sier Gjertsen.

Idet toget gled inn i tunnelen like etter Trengereid stasjon, så Gjertsen flammer og røyk i taket. Det var ikke morgentåke.

Nødanrop

Lokføreren trykket på nødbremsen. Toget stoppet med fremste del inne i tunnelen.

Gjertsen tok i bruk nødprosedyrene: Strømmen ble koblet fra. Det samme skjer med ventilasjonsanlegget.

Så gjorde Gjertsen nødanrop til stasjonen i Bergen og varslet brann.

Gjennom det interne kommunikasjonssystemet tok han kontakt med de to konduktørene bak i vognen. Han meldte om situasjonen, og ba konduktørene holde utkikk mens han rygget ut av tunnelen.

Katastrofen var avverget. Toget gled langsomt tilbake et par hundre meter til Trengereid stasjon.

Passasjerene kunne gå ut på perrongen.

Røyken hang over tunnelåpningen og det var flammer i tunnelen.

Passasjerene bar med seg vesker og kofferter og ble hentet av busser som fraktet dem til Bergen. Brannvesenet fikk kontroll over flammene.

EIRIK BREKKE

– Trent for krisesituasjoner

– Situasjonen var ubehagelig. Jeg kjente jo røyklukten sive inn i lokomotivet. Men det er slike situasjoner vi er trente i å håndtere. Vi skal klare det om vi bare holder hodet kaldt, sier Gjertsen.

– Tenkte du noen gang at det kunne gå skikkelig ille?

– Der og da fokuserte jeg på å holde roen. Man gjør seg jo sine tanker i ettertid. I dag ser jeg spesielt godt etter når jeg passerer Trengereid. Men jeg sitter igjen med følelsen av at jeg hadde kontroll, sier Gjertsen.

Nattoget kjørte inn i tunnelen like før klokken halv syv om morgenen. Gjertsen varslet brann klokken 06.24.

Forrige tog som passerte var et godstog klokken 03.50 – over to og en halv time tidligere.

Brannfarlige matter

Bane Nor tror ikke det forrige toget utløste brannen, men at den ble antent etterpå. Etatens egne granskere er bekymret:

«Ved gjennomgang av logger og rapporter fra hendelsesdagen er det påfallende at brannen utviklet seg såpass lenge som den gjorde uten at dette ble detektert (oppdaget) ved at noe av det tekniske anlegget falt ut» heter det i avviksrapporten.

Granskerne fortsetter:

– På strekninger med hyppig togavvikling gir dette stor sannsynlighet for at tog kan kjøre inn i en tunnel dersom det har begynt å brenne.

Rapporten har to anbefalinger:

Vurdere behov og omfang ved bruk av såkalte polyetylenmatter i tunnelene.

Polyetylen brukes som isolasjonsmateriale og vann- og frostsikring. Mattene var nylig montert i tunnelen. Problemet er at mattene kan være brannfarlige.

Feil på elektrisk anlegg

Den andre anbefalingen er å vurdere «behovet for deteksjon og varsling i tunneler med hyppig togtrafikk».

Ulykkesrapporten har senere bekreftet at brannen startet i taket, men de tekniske installasjonene var så utbrente at det ikke var mulig å fastslå eksakt årsak. Mest sannsynlig var årsaken feil på det elektriske anlegget.

Tunnelen ble bygget i 1883. Den er bare 83 meter Iang og ligger i en slak kurve der togene kjører med lav hastighet.

Gjennom tunnelen går ledningsnett med signal- og telekabler til jernbanens signalanlegg. BKK har også anlagt en høyspentkabel gjennom tunnelen, og Broadnett har en fiberlinje.

MAGNUS HESSEVIK

Frykter mange feilmeldinger

Det er ikke første gang det brenner i tunnel på Bergensbanen.

I juni 2011 ulmet flammene i overbygget på Hallingskeid stasjon. Da morgentoget fra Oslo nærmet seg med 257 passasjerer om bord, sto snøoverbygget i full fyr.

Heller ikke den gang hadde lokføreren fått noe varsel. Men like før toget skulle kjøre gjennom overbygget, mistet det all fremdrift. Kjøreledningen var brent av. Lokføreren utløste nødbremsene og fikk evakuert passasjerene.

Hele overbygget og to togsett brant opp.

Områdedirektør i Bane Nor, Tony Dæmring, sier det er et bevisst valg ikke å montere brannvarslingsanlegg i tunneler på Bergensbanen.

– Vi tror resultatet blir for mange feilmeldinger. Strekningen trafikkeres av diesellokomotiv som kan utløse alarm. Det finnes også mange andre feilkilder. Vi kan få en situasjon med for mange unødvendige stans av trafikken, sier Dæmring.

– Det fremstår som svært risikabelt ikke å ha noen form for brannvarsling?

– En brann vil ofte føre til strømbrudd. Da slutter kjøreledningen å virke. Toget mister trekkraften. Det skjedde på Hallingskeid. Toget klarte å stoppe før det nådde brannen, sier Dæmring.

Fakta: Sikringstiltak De siste årene har Bane NOR investert rundt 200 millioner kroner for å holde jernbanen mellom Bergen og Voss fri for flom, sørpe- og steinras. Vossebanen skal nå være i stand til å takle en 200 års flom. På flere strekninger er det montert fanggjerder som kan stoppe et ras. I dag er det rasvarslingsgjerder, som gir signal til togene om noe treffer gjerdet. Også dyrepåkjørsler bekymrer sikkerheten på Bergensbanen mellom Bergen og Voss. I 2016 ble åtte hjort påkjørt av tog. Hittil i år er tre hjort og fire sauer påkjørt av toget.

Tester ut ny duk

Hvis ikke toget klarer å stoppe, er rutinen at toget skal gli forbi brannen og gjennom tunnelen.

– Dagens togmateriell er såpass brannsikkert at dette er en forsvarlig løsning, sier Dæmring.

– På Hallingskeid brant to togsett opp?

– Forskjellen fra Trengereid er at det på Hallingskeid var et snøoverbygg i tre. Brannen ble tilført energi fra treverket. Men de vognene som sto i den delen av tunnelen som er av betong, var uskadet.

– På strekningen mellom Bergen og Voss går tunnelene gjennom fjellet. Tog inneholder ikke bensin eller olje som kan gi et branntilløp energi. Togsettet er lite utsatt for brann, sier Dæmring.

– Granskningsrapporten ber Bane Nor vurdere bruken av polyetylmatter i tunneler. I verste fall kan de være svært brannfarlig?

– Utenfor frostsonen bruker vi nå en duk som ikke er brannfarlig. Selv om den isolerer dårlig, skal vi i vinter også teste den i frostsonene. Dette i håp om å redusere bruken av polyetylen ytterligere, sier Dæmring.

Har ikke tatt skrekken

– På Trengereid valgte lokføreren å stoppe toget og rygge ut av brannen. Hva synes du om hans håndtering?

– Veldig bra. Situasjonen ble håndtert på en god måte, sier Dæmring.

Ordfører Eirik Haga i Vaksdal hadde helst sett at alle uregelmessigheter på jernbanen ble varslet.

– På mange områder har man kommet langt med varslingsrutiner – enten det gjelder kjøpesentre eller private hjem. Å være avhengig av enkeltpersoner for å unngå en stor ulykke er risikabelt. Der det er teknologisk mulig bør man ha automatiske varslingsrutiner når avvik oppstår, sier Haga.

Lokfører Gjertsen har nådd Voss med ettermiddagstoget på vei til Oslo.

– Jeg har ikke tatt skrekken etter brannen. Lokfører er en flott jobb. Selv om brann i tunnel er en fare, tror jeg steinsprang er et større problem for trafikken på Bergensbanen, sier Gjertsen.