En 59 år gammel mann omkom da han falt rundt 20 meter på Grauo i Voss kommune mandag.

Mandag formiddag rykket nødetatene ut til en fallulykke ved Voss Stein AS, noen få kilometer øst for Vossevangen.

– Vi fikk akkurat melding om at mannen er omkommet, sa operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt rett før klokken 10.30.

Mannen er hentet ut og politiet har avsluttet undersøkelsene på stedet.

– Mannen skal ha falt 20 meter ned i et steinbrudd. Vi vet ikke hva som er årsaken til at han falt, sier Dahl-Michelsen.

Ble forsøkt gjenopplivet

Ifølge politiet skal ikke mannen ha tilknytning til steinbruddet.

Nødetatene fikk melding om fallulykken klokken 09.30. Dahl-Michelsen forteller at det var personer i nærheten som jobbet på stedet som varslet om ulykken.

– Det ble forsøkt gjenopplivning, men mannen ble erklært død på stedet, sier operasjonslederen.

Politiet har mandag jobbet med å varsle pårørende. Litt før klokken 15 meldte operasjonssentralen i Vest politidistrikt at varsling var utført.

– Ramlet ned

Daglig leder i Voss Stein AS, Ole Petter Flage, sier de kom tett på ulykken mandag, men at den ikke hadde noe med deres virksomhet å gjøre.

– Vedkommende som døde ramlet ned i området til vårt steinbrudd etter fallet, sier Flage.

Han forteller at to av hans ansatte var de som drev den første bergingen og livredningen etter ulykken.

– De gjorde en god innsats. Men dessverre sto ikke livet til å redde.

Etter det Flage kjenner til, skal den omkomne ha vært en privatperson som drev med arbeid i skogen.

– Var godt kjent i området

– Han var godt kjent i området og hadde tilhørighet til det. Det er en person som alle i området kjenner, sier Flage.

Han skal nå samle sine ansatte for å snakke om ulykken.

– Det er alltid et sjokk etter en slik hendelse.

Lensmann på Voss, Ivar Hellene, opplyser litt før klokken 15 at de har hatt to tjenestemenn på saken, og at han foreløpig ikke kan gå ut med mer informasjon om etterforskningen.

– Vi har ikke kommet til noen konklusjon, og det er ikke sikkert vi klarer å finne ut av hva som har skjedd. Men vi jobber med saken, sier han.