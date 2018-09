Besteforeldreaksjonen mot klimautslipp demonstrerte mot bompengeaksjonen onsdag ettermiddag.

Like før klokken 18.00 onsdag ettermiddag rigget flere besteforeldre seg opp ved Musikkpavljongen i Bergen sentrum for å demonstrere mot bompengeaksjonen.

– Vi er syv besteforeldre som har satt i gang denne aksjonen. Vi planla den på to dager, sier Per Hjalmar Svae, talsmann for Besteforeldreaksjonen.

Tuva Maria Åserud

Flere ruset bilene sine

Flere av bilene som aksjonerte mot bompengeringen kjørte i kø forbi motaksjonistene ved Byparken. Mange tutet og ruset bilene i det de kjørte forbi. Mange av besteforeldrene delte ut munnbind til bilistene som hadde vinduene åpne.

– Jeg synes nesten det er litt bra at de ruser bilen når de kjører forbi, det viser hvor meningsløst dette er. Jeg sykler til jobb hver dag og har ingenting til overs for bompengeaksjonen, sier Ole Johan Johannesen, som hadde møtt opp for å demonstrere mot bilistene.

Tuva Maria Åserud

– Vi takker politikerne

Talsmann for Besteforeldreaksjonen, Svae, har selv elleve barnebarn og forteller at formålet med aksjonen er å takke politikerne for bompengeringen.

– Vi er opptatt av en god fremtid for barnebarna våre. Med bompengeringen tar flere og flere folk i bruk kollektiv transport, noe som minker forurensingen her i byen. Den gir resultater, og det vil vi takke for, sier Svae.

Han talte foran de som hadde møtt opp for å vise sin støtte til motaksjonen.

– I dag er det mange biler som spyr ut eksos, dette viser hvilket Bergen sentrum disse aksjonistene ønsker å ha. Jeg vil si tusen takk for alle dere som har møtt opp for å vise at vi slår ring rundt bomringen, sa Svae foran de som hadde møtt opp til Besteforeldreaksjonen.

Tuva Maria Åserud

– Jeg er takknemlig

Jørgen Pedersen hadde, sammen med sin familie, også møtt opp for å vise sin støtte.

– Jeg er takknemlig for at de setter i gang en slik motaksjon. Hvis hovedproblemet er at folk ikke har råd til å betale bompenger må vi gjøre noe med omfordelingen, sier Pedersen.

Tuva Maria Åserud

Heller ikke datteren Synne Pedersen Drægni (14) var særlig begeistret for bompengeaksjonen.

– Jeg synes det er helt forferdelig at de har en slik aksjon. Se hvor mange biler som kjører sakte forbi gjennom sentrum nå, og som slipper ut så mye forurensing. Det er dårlig for miljøet, sier Drægni.