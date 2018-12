Den somaliske kvinnen på Vestlandet som er tiltalt for IS-deltakelse, stiller seg avvisende til tiltalen.

Politiet mener kvinnen lot seg rekruttere til ekstremistorganisasjonen mens hun bodde i Nordfjord, men de mistenker ikke at hun har samarbeidet med noen i nærområdet.

Pågrepet i fjor

Tiltalen mot kvinnen ble kjent tidligere i uken, og nå kommenterer advokat Steingrim Wolland saken overfor NRK.

– Hun er helt avvisende til tiltalen, sier Wolland, og legger til at ingen i lokalmiljøet har oppfattet henne som radikalisert eller påfallende religiøs.

Kvinnen ble pågrepet på flyplassen på Gardermoen i desember i fjor, ifølge NRK. Politiets sikkerhetstjeneste mener hun hadde forsøkt å slutte seg til ekstremistgruppen IS i Syria. Til tross for at hun aldri nådde frem, er kvinnen tiltalt for å ha deltatt i IS.

Kvinnen nekter

– Deltakelsen skjer mens hun fortsatt er i Norge. Tiltalen går på å bidra i forbindelse med propagandavirksomhet for IS og å sette personer i kontakt med gruppens fasiliteringsnettverk i Syria, sa statsadvokat Marit Formo i Det nasjonale statsadvokatembete tidligere i uken.

– Hun nekter for planer om la seg rekruttere til IS, eller at hun ville til IS-land, sier Wolland. Kvinnen er heller ikke enig i den delen av tiltalen som sier at hun har overført penger til terrorister.