Tre av sakene på topp 10-listen er leserinnlegg.

Listen under viser de mest leste BT-artiklene så langt i år.

BT har også dekket store og små hendelser i våre direktestudioer:

Disse hendelsene er ikke med i oversikten. Det er heller ikke våre populære webkamera.

10. «Å være den jenten» (lest 123.748 ganger)

Aas, Erlend, arkiv

Natt til 30. januar 2000 hadde Frps nestleder Terje Søviknes sex med en full 16 får gammel jente. Hun mener det var voldtekt, han mener det var frivillig.

I denne kommentaren skriver BTs kommentator, Eirin Eikefjord, om hvordan jenten ufrivillig har vært en del av norsk offentlighet i 17 år.

Eikefjord tar opp andre sexskandaler, som partiet har måttet håndtere, og stiller spørsmål ved hva Frp har lært av det som har skjedd.

9. «Tre barn forsvant fra barnehage i over to timer» (lest 126.326 ganger)

Alice Bratshaug

I mai forsvant tre barn fra barnehagen i Solhaugveien på Laksevåg. De hadde kommet seg ut av en port uten lås. To og en halv time seinere dukket de opp i Vågedalen, drøyt to kilometer unna barnehagen.

– Dette har vært en av mine verste dager på jobb. Men vi klarte å organisere det slik at de ble funnet, sa barnehagens styrer Elin Nepstad.

8. «Dødsulykke i Damsgårdstunnelen» (lest 135.950 ganger)

Cato Paus Skrede

I slutten av april rykket nødetatene ut til en ulykke i Damsgårdstunnelen i Bergen. En time seinere varslet politiet at det dreide seg om en dødsulykke, og at mannen som omkom var alene i bilen.

Tunnelen var stengt i flere timer etter ulykken. Det førte til omkjøring og lange køer.

7. «Dette sjeldne værfenomenet treffer Vestlandet neste helg» (lest 140.272 ganger)

TheWeatherOutlook

I begynnelsen av februar varslet meteorologen at et sjeldent værfenomen ville oppstå på Vestlandet.

Det var snakk om en såkalt «brå stratosfærisk oppvarming», som innebærer at temperaturen noen titalls kilometer over jorden øker mye på kort tid. Dette fører til at det blir unormalt kaldt på bakken.

Ifølge meteorologen skjer dette omtrent annethvert år, men det er ikke alltid man merker noe til det i Norge,

6. «Jakten på en synder» (lest 140.510 ganger)

Forsvaret

«Helge Ingstad»-ulykken har fått massiv mediedekning siden begynnelsen av november.

I dette leserinnlegget skriver tidligere sjømann Helge Nicolaisen at han «skjemmes langt inn i hjertet av maritime brødre som lar seg intervjue – og forklarer hva man burde ha gjort».

Nicolaisen skriver at han har dyp medfølelse for dem som sto til rors da ulykken inntraff, og at han føler en tristhet over hvordan «saken legges opp til å bli en offentlig gapestokk».

5. «Krossfesta Listhaug henta av studenter midt på natta» (lest 148.529 ganger)

Rune Sævig

I april fikk et gatehjørne i Fosswinckels gate i Bergen stor oppmerksomhet.

Natt til 2. påskedag dukket det nemlig opp et gatekunst-maleri av en korsfestet Sylvi Listhaug, signert gatekunstneren «AFK».

Etter at maleriet ble tildekket av svart maling, snek studentene Emma Grace Knox, Ingrid Sofie Wentxel og Anna Bjørnflaten seg ut for å hente maleriet hjem til kollektivet sitt. De brukte fire flasker neglelakkfjerner til å fjerne den svarte malingen.

Like etter rant budene inn, fra folk som var interessert i å betale dyrt for å bli kunstverkets nye eier.

4. «Demning brast i Munkebotn: – Trær knakk som fyrstikker» (lest 182.234 ganger)

Nikita Solenov

Før sommeren startet arbeidet med å rehabilitere dammen ved Munkebotsvatnet, og det ble bygget en midlertidig demning på stedet.

I slutten av august brast demningen.

Trær knakk som fyrstikker og 133 personer fra 37 husstander ble evakuert. De store vannmengdene strømmet over motorveien ved E39 i Eidsvåg, og veien ble stengt i begge retninger.

Det førte til lange køer.

3. «Dei som sovnar med ein bamse tett inntil kroppen sin kvar kveld, veit noko som ikkje alle vaksne veit» (lest 190.949 ganger)

PRIVAT

I dette leserinnlegget skriver Lars Erik Thorsrud om en sterk opplevelse han fikk, da han tok familien med på kino for å se filmen om Ole Brumm og Kristoffer Robin.

I filmen blir Kristoffer Robin voksen og forlater Ole Brumm.

«Det viste seg at dette var kraftig kost for ein tjukkas på 37 år. I smug bak den store popkorndunken kjempa eg med stikkande adamseple og salt augevatn. Eg lever trass alt i den same verden som Kristoffer Robin», skriver han.

2. «Redningsaksjon fortsetter i natt: Skipet boltet fast til grunnen for å ikke synke» (lest 209.979 ganger)

KV Bergen / Forsvaret / NTB scanpix

I begynnelsen av november kolliderte fregatten «Helge Ingstad» med tankskipet «Sola TS».

Etter kollisjonen tok fregatten inn vann, og de 137 personene om bord ble evakuert. Natten etter, jobbet forsvaret med å bolte skipet fast til grunnen – for å hindre det i å synke.

1. «Aldri undervurder den snille stemmen» (lest 889.934 ganger)

SHUTTERSTOCK/SCANPIX

Årets desidert mest leste artikkel, er et leserinnlegg signert Andrine Bruland.

Hun skriver om hvordan foreldre som deltar på skolens foreldremøter stiller kritiske spørsmål til skolen, uten å selv ta ansvar.

«Selvsagt skal vi kreve en god nok skole for barna våre. Men kjære sinte, kritiske, uhøflige curlingforeldre. Dette dere holder på med nå er ikke omsorg for barnet ditt, dette er ansvarsfraskrivelse, og dårlig modellæring», skriver hun.