Se intervju med sjefen for minedykkerne fra Haakonsvern.

I forrige uke var Minedykkerkommandoen nede ved vraket av KNM «Helge Ingstad» for å fjerne fregattens sjømålsmissiler.

Samtidig filmet de også skadene på vraket. Undervannsvideoen ble for første gang frigitt i dag - les mer om den på Sysla:

– Det er veldig spesielt å se en av våre fregatter ligge under vann. Når vi ser hvordan skroget er revet opp kan en bare forestille seg hvordan det har vært for de om bord, sier sjef for Minedykkerkommandoen, orlogskaptein Bengt Berdal.

Minedykkerne var klare til å avbryte oppdraget ved tegn til risiko.

– For oppdraget rundt «Helge Ingstad» er vår største bekymring en økt bevegelse i fartøyet. Samtidig er det å miste kommunikasjonen med arbeidsdykkere og de som overvåker fartøyets bevegelser noe som vil gjøre at vi avbryter oppdraget, forklarer Berdal i en pressemelding.

Tidligere har minedykkerne vært inne på broen til fregatten og tatt med seg en harddisk med informasjon som kan hjelpe Havarikommisjonen og politiet å belyse ulykken.

Denne gangen var det sjømålsmissilene som ble fjernet, fordi de vil være i veien for hevingen.

- Det er ikke mulig å benytte fjernstyrte undervannsfarkoster til å håndtere ammunisjonen om bord. Dette arbeidet krever både spesialkompetanse, fingerferdighet og bruk av flere ulike verktøy og teknikker. Arbeidet er utfordrende, og forutsetter at «Helge Ingstad» ligger stabilt, samt at været er godt. Det er også en generell fare forbundet med å dykke i miljø uten fri vei til overflaten. Dette er noe minedykkerne er trent for, og vi planlegger for at operasjonene skal kunne gjøres med så liten risiko som mulig, sier Berdal.

Alle våpen skal ut av fregatten, men det blir fortløpende vurdert om de skal fjernes før eller etter hevingen.