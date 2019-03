STILLE FJORD: Kampen om Førdefjorden tilspisser seg. To aktører kjemper for gruvedrift på Engebøfjellet (midt i bildet), her sett fra Vevring-siden. Her vil grunneiere ha gruvedrift med utvinning av mineralet granat uten dumping av avgangsmasser til fjorden. FOTO: Bjørnar Neteland