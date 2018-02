– Jeg er veldig glad på vegne av alle barna, men veldig skuffet over at Beslutningsforum skiller mellom voksne og barn, sier muskelsyke Siri Fransson (50).

Mandag morgen satt hun spent og ventet på at Beslutningsforum skulle si ja eller nei til millionmedisinen Spinraza.

Spinraza er det første legemiddelet for mennesker med den sjeldne og alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

Fakta: Dette er SMA Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig, nevrologisk sykdom som fører til muskelsvakhet i tverrstripet muskulatur.

Sykdommen gir gradvis tap av viljestyrte bevegelser og av muskelmasse og kommer i tre grader.

Om lag syv barn blir født med SMA i Norge hvert år. Halvparten av disse har SMA 1, den mest alvorlige arten.

Spinraza produseres av legemiddelselskapet Biogen. KILDE: Statens legemiddelverk

De fire sykehusdirektørene endte med å si ja, men med viktige forbehold: Foreløpig vil bare de under 18 år få Spinraza. Virker ikke medisinen, skal behandlingen avsluttes.

Sliten og skuffet

Siri Fransson er sliten og skuffet.

– Dette er tøft og umenneskelig, sier hun og legger til:

– Jeg tror ikke på mirakler, men hadde håpet at behandling med Spinraza skulle stanse den gradvise forverringen. I beste fall at jeg kan bygge meg opp igjen og få litt krefter i armene.

Nå blir jeg verre for hver måned. Det er veldig skremmende å leve med en slik diagnose og vite at om tre måneder klarer jeg kanskje ikke å spise selv, sier hun.

– Prisen fortsatt høy

– Grunnen til at vi ikke vil gi Spinraza til voksne er enkel: Det er ikke dokumentert at medisinen virker på voksne, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum.

Han understreker samtidig at beslutningen ikke er endelig. Det kan komme forskning som får sykehusdirektørene til å snu.

– Vi overvåker også hva som skjer med prisen når nye større land enn Norge går i gang med forhandlinger, sier han.

Om lag 40 barn og unge er aktuelle for behandlingen, som før forhandlinger kostet 5,8 millioner kroner første året og deretter 2,9 millioner årlig. Forhandlingsresultatet er hemmelig.

– Vi mener fortsatt at prisen er høy. Men pasientene har ventet lenge på behandlingen, og vi synes at tilbudet er til å leve med, sier Vorland.

Fransson er politisk aktiv i SV og er glad for at partifeller tar kampen for henne.

– Jeg skal fortsette å kjempe, men trenger å samle krefter nå, sier hun.

Dro rett på sykehuset

En av dem som jubler over mandagens beslutning er 16 år gamle Serenne Vikebø.

Hun skriver i en tekstmelding at hun dro rett på Haukeland universitetssjukehus for å snakke med en lege da vedtaket var gjort.

Tor Høvik

– Jeg kan ikke få uttrykt hvor glad jeg er, selv om jeg selvsagt synes det er utrolig kjipt at mange av vennene mine ikke får fordi de har fylt 18 år, skriver hun.

Beslutningsforum vil etablere et nasjonalt register for alle pasienter som får Spinraza. En nasjonal faggruppe skal vurdere pasientene etter at første året er unnagjort.

– Vi vet at en av tre ikke har nytte av behandlingen. For disse vil vi avslutte, sier Vorland.

Faggruppen skal derette fremgangen til pasientene når de får sprøyte hver fjerde måned.

Dette blir en prøveordning som skal evalueres om et halvt år. Da skal det være nye prisforhandlinger, om mulig i samarbeid med andre land.