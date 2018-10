Kristian Sjursen og vennene fikk seg litt av en overraskelse i dag.

Kristian Sjursen og noen venner satt og studerte inne på Danielsen Videregående skole, da en hjort plutselig dukket opp utenfor vinduet i Kong Oscars gate.

– Det var litt av en overraskelse. Jeg har aldri sett en hjort midt i byen, sier Sjursen.

Sjursen sier at han så hjorten forsvinne opp mot Fjellsiden.

– Sist jeg så hjort var på Hjortland. Det var jo litt morsomt. Jeg håper det går bra med den, sier han.

Jo Skulstad

Løp etter hjorten

På andre siden av gaten holdt Jo Skulstad på å bygge stillas.

– Plutselig ble det litt trafikk og så kom det en hjort ut i veien. Det ble litt småkaos og to ambulansesjåfører forsøkte å løpe etter den. Men de hadde ikke sjans til å nå den igjen, sier Jo Skulstad.

Han forteller at alt stoppet opp og at de fleste dro frem mobilen for å filme hjorten. Ifølge Skulstad forsvant hjorten opp Heggebakken forbi Bergen Katedralskole.

– Jeg ble ganske overrasket. Det er ikke der hjorten skal være. Men det var et fint syn, sier han.

– Heldigvis ikke dagligdags

Politiet har fått flere meldinger om hjorten som har forvillet seg inn til sentrum.

– Vi fikk totalt syv meldinger om hjorten som var på bytur, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Rune Nielsen

Han sier hjorten sist ble observert i Bispengsgaten, og at hjorten var på vei tilbake til fjells.

– Det er heldigvis ikke et dagligdags problem. Og det er heller ikke meldt om noen farlige situasjoner til tross for at han ved flere anledninger gikk midt i Kong Oscarsgate og krysset gangfeltet på grønt lys, sier han.

– Slipper å bli avlivet

Viltnemnden ble varslet og rykket ut.

– Per nå ser det ut til at han slapp å bli avlivet. Vi håper han finner veien tilbake til fjellet, og at vi ikke får inn flere meldinger, sier operasjonslederen.