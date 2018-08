– Vi bestemte oss for å gjøre kort prosess, sier representant for eieren.

Fire menn løsnet stroppene som har holdt det 12 x 14 meter store reklamebanneret oppe i 22-tiden i kveld.

I løpet av noen minutter lå det nede på bakken.

– Jeg synes det var stygt. Det er bra de tar det ned, sier spanske Augustin Ruiz, en av flere som stoppet opp for å se på.

Ulovlig

I sommer har reklamen for reiseselskapet Go fjords preget bybildet. Banneret har dekket fire etasjer av hjørnehuset på Torgallmenningen.

Tirsdag morgen ble det kjent at det var ulovlig hengt opp.

Fred Ivar Utsi Klementsen

I Bergen må man søke kommunen om å henge opp slike bannere, opplyste Anna Elisa Tryti (Ap), byråd for byutvikling.

– Etaten har ikke mottatt noen slik søknad eller gitt tillatelse til reklamen på Torgallmenningen, skrev hun i en e-post til BT.

Byråden varslet at kommunen vil kreve reklamen fjernet.

Risikerte bot og dagmulkter

Kommunen sendte deretter et pålegg til selskapet om å fjerne banneret innen torsdag. Hvis ikke risikerte de 75.000 kroner i engangsbot og 3000 i dagbøter.

Fred Ivar Utsi Klementsen

I ettermiddag sa en representant for huseieren at de ville rette seg etter pålegget fra kommunen og fjerne det.

– Med de reaksjonene vi har fått, har vi besluttet å gjøre kort prosess, sa Remi Meiler, fra selskapet Torgallmenning 3a.

Fred Ivar Utsi Klementsen

Han mener det har vært en rekke misforståelser mellom huseier, reklameprodusent og vaktmesterselskapet 7 Fjell Eiendomsservice. Derfor ble banneret hengt opp uten tillatelse fra kommunen.

Anette Morslandstø studerte også fjerningen fra en benk på Torgallmenningen i kveld.

– Banneret passer ikke så godt her. Men jeg synes likevel det er bedre med reklame for fjordene våre enn for striptease-show.

Minutter etter at banneret var borte og husfasaden igjen kom til syne, syklet en mann forbi med et stort reklameskilt av en lettkledd dame.