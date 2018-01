Arne Strand, som ble såret i hotellangrepet i Kabul lørdag, er på vei til Norge. Han blir transportert rett til Haukeland sykehus.

Det opplyser direktøren ved Christian Michelsens institutt (CMI), Ottar Mæstad til NRK.

Tilstanden for den norske CMI-forskeren Arne Strand er bedre etter at han ble skadd under et angrep på et hotell i Kabul i helgen, opplyser arbeidsgiveren.

Var på arbeidsreise

Strand, som er assisterende direktør på CMI, var på arbeidsreise i Afghanistan. Han har i flere år forsket på Afghanistan og befant seg på Intercontinental-hotellet da det ble angrepet av Taliban i Kabul lørdag kveld. Seks væpnede menn angrep hotellet og jaktet på utlendinger opp gjennom etasjene.

CMI gir ingen detaljer om hva slags skader Strand ble påført i forbindelse med angrepet.

– Ikke tilgjengelig

– Han vil trenge ytterligere medisinsk oppfølging etter hjemkomst og vil ikke være tilgjengelig for pressen med det første, opplyser CMI.