De evakuerte beboerne på Votlo blir fortsatt frarådet å flytte hjem til husene sine ved rasstedet.

Det opplyser Osterøy kommune på sine nettsider fredag ettermiddag.

«Innanfor det råka området så opprettheld kommunen tilrådinga om å ikkje flytte inn i husa inntil reell fare er klårgjort og eventuelle sikringstiltak er utført», skriver kommunen.

Tre hus evakuert

Fembarnsmoren Kristine Anette Andersen mistet livet da jordmasser raste inn i familiens enebolig 7. desember i fjor.

Arne Nessestrand bor i ett av nabohusene som ble evakuert etter ulykken.

– Vi har bodd hos andre familiemedlemmer etter at skredet gikk. Ut fra det vi har opplevd så langt, er jeg ikke så overrasket over at vi fortsatt må vente på å få flytte tilbake. Men vi ser frem til at denne situasjonen snart blir avklart, sier Nessestrand.

– Hva tenker du om å flytte tilbake?

– Det er ikke utrygt å bo der slik værforholdene er nå. Blir det nytt uvær med ekstremnedbør, ville jeg ikke følt det like trygt, sier Nessestrand.

Uklart ansvar

Skredulykken på Votlo har avdekket stor usikkerhet om hvem som har myndighet til å oppheve evakuering som er beordret av politiet.

Politiet gjennomførte umiddelbart etter skredet evakuering av beboerne i området. Flesteparten av innbyggerne fikk flytte hjem dagen etter, men beboerne i tre bolighus på Votlo er fortsatt evakuert. Det ene huset er det som ble rammet av skredet.

I etterkant av ulykken har en rekke offentlige myndigheter forsøkt å avklare hvem som har makt og myndighet til å oppheve evakuering når liv og helse ikke lenger er direkte truet.

Ba om avklaring

Allerede 11. desember konkluderte geologer med at faren for nye ras i området er liten. Osterøy-rådmann Ingvild Hjelmtveit opplyser i et brev til Fylkesmannen at de samme dag kontaktet politiet for å få dem til å oppheve evakueringen.

– Vi fikk beskjed fra Vest politidistrikt om at det er kommunen som har myndighet til dette, og at kommunen overtar ansvaret for evakueringssituasjonen når politiet har avsluttet sitt arbeid på stedet, sier ordfører Jarle Skeidsvoll.

– Ingen hjemmel

Men Osterøy kommune fant ingen hjemmel i lovverket som ga dem mulighet til å oppheve evakuering og sikring av skredområdet.

Det er ikke første gang en ulykkesrammet kommune har vært i villrede om hvem som har myndighet til å oppheve tvangsevakuering. Stryn kommune var i samme situasjon etter flommen i Utvik 24. juli i fjor, fremgår det av korrespondansen om saken.

Ventet avklaring

Ordfører Jarle Skeidsvoll sier det er viktig for kommunen å få avklart myndighetsforholdene rundt evakueringen.

Én av grunnene er at forsikringsselskaper har retningslinjer for hvem som kan få dekket bokostnader i forbindelse med evakuering etter naturødeleggelser.

Arne Nessestrand forteller at uklarheten har skapt vansker for dem.

– Vi har havnet mellom barken og veden. På den ene siden sa kommunen at de frarådet oss å bo der. Samtidig fikk vi lov til å gå til og fra huset for å hente ting. I denne situasjonen med uklarhet rundt formell status for evakueringen opplyste forsikringsselskapet at vi ikke kunne få dekket utgifter til midlertidig overnatting i leilighet eller hotell, sier Nessestrand.

Lang runde

Osterøy kommune tok saken opp i et brev til beredskapssjef Arve Meidell hos Fylkesmannen i Hordaland. Også her rådet usikkerheten om kommunen faktisk hadde overtatt ansvaret for evakueringen og når de eventuelt overtok denne rollen.

Fylkesmannen ba i sin tur om en vurdering hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Direktoratet videresendte spørsmålet til Politidirektoratet for avklaring.

Glad for avklaring

Og Politidirektoratets konklusjon er at bare politiet kan oppheve politiets egen beslutning om tvangsevakuering.

– Dette er ikke i samsvar med meldingen vi fikk fra politiet den 11. desember, men nå er vi uansett glad for at det endelig foreligger en prinsipiell avklaring om ansvarsforholdene. Nå slipper Osterøy og andre kommuner å havne i lignende situasjoner i fremtiden, sier Skeidsvoll.

Han sier kommunen i samråd med geologer vil gi sine råd om mulig oppheving av evakueringen før politiet fatter den endelige og formelle avgjørelsen.

Kartverket/Geodata/Osterøy kommune

Avventer rapport

Geologer har gjennomført synfaringer i området. De fastslår at det ikke er akutt fare for nye jordskred utenfor området som er rammet. Det er observert noen setningsskader og dårlige murer, opplyser kommunen på sine nettsider.

Kommunen opprettholder likevel anbefalingen om å ikke flytte tilbake til husene i områdene som er rammet av skredet «inntil reell fare er klargjort og eventuelle sikringstiltak er gjennomført».

Det gjennomføres nå skredfarekartlegging og geotekniske undersøkelser i Votlo-området. Den endelige rapporten med konklusjoner og forslag til tiltak skal være klar i løpet av et par uker.