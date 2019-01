Politioverbetjent Christian Algrøy-Vegheim kjørte den første politipatruljen frem til den brennende boligblokken i Sogndal.

Natt til søndag var Christian Algrøy-Vegheim på vakt i Sogndal sentrum da den første meldingen om brannen kom inn til politiet klokken 03.27.

Åtte minutter seinere parkerte han politibilen foran boligblokken i Ulvahaugen. Med i bilen var to politikolleger.

– Det første som slo meg da jeg åpnet bildøren, var at jeg ikke hørte noen alarmer. Jeg sa det til de andre, sier politioverbetjenten.

– Helt røyklagt

Han forteller at store deler av andre, tredje og fjerde etasje i blokken var helt røyklagt.

Ute på parkeringsplassen hadde beboerne begynt å samle seg. De hadde begynt evakueringen før nødetatene kom frem til stedet.

– Så ingen ting

Christian Algrøy-Vegheim sprang opp trappen på utsiden av blokken, og åpnet døren inn til fellesområdet i tredje etasje. Der var det så mye røyk at han så ingen ting. Deretter løp han videre opp trappeavsatsen til fjerde etasje og åpnet døren.

– Det var så mye røyk at det ikke var forsvarlig å gå inn, så jeg sprang ned til andre etasje for å bistå kollegaen min. Der traff jeg på en mann som jeg ba om å gå ut, sier han.

I trappen på vei ned til første etasje, møtte politimannen en røykdykker som var på vei opp.

Jørn Njøs

– Jeg forklarte hvilken leilighet det var som brant, før jeg gikk ut for å få en oversikt over de evakuerte, og hvem som var registrert på de ulike leilighetene, utdyper Algrøy-Vegheim.

– Dramatisk

– Hvordan opplevde du situasjonen?

– Jeg opplevde den som dramatisk. Det var veldig uoversiktlig i starten. Stemningen på stedet var rolig og behersket. Beboerne var fattet, men sjokkerte, sier han.

Den første politipatruljen kom frem før brannvesenet. Så snart brannmannskapene begynte slukkearbeidet, ble det mindre røyk og lettere å se.

– Beboerne reddet liv

– Nødetatene jobbet godt i lag, og beboerne har gitt uttrykk for at de følte seg godt ivaretatt, sier politioverbetjenten som understreker at han er svært fornøyd med jobben som beboerne i blokken gjorde.

– Jeg regner med at det reddet liv. Beboerne begynte evakueringen og varslet hverandre. Det ville nok i alle fall ha blitt større personskader hvis de ikke hadde gjort det, slår Algrøy-Vegheim fast.

Ikke obdusert

Mannen som omkom i brannen er foreløpig ikke obdusert.

– Vi har derfor ikke fått sikker ID på avdøde ennå. Vi har heller ikke gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet, det blir sannsynligvis gjort i løpet av tirsdag.

– Vet dere hva som forårsaket brannen?

– Nei, vi vet ikke hvordan og hvor den startet inne i leiligheten, sier Algrøy-Vegheim som også er en av etterforskningslederne på brannen.

Politiet arbeider nå med å avhøre vitner og skaffe seg oversikt over hva som skjedde i tidsrommet da brannen oppsto.