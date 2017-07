FJELLVEIEN: Utsikten over Vågen, bygningene på Strandsiden, Nordnes og litt av Puddefjorden sett fra «the Fløifjeld», tatt før 1905. Som en morsom kommentar til bildet har utgiverne skrevet at ifølge lokal tradisjon er det regn eller overskyet 80 % av tiden i Bergen. Dette skal ha ført til at en skipper som kom til Bergen i solskinn ikke kjente igjen havnen og byen og derfor returnerte til havs. FOTO: Underwood&Underwood