25 pasientar og tilsette hadde kontakt med koronasmitta lege

No må alle som har vore kontakt med den svenske legen i karantene.

Helse Førde melder fredag kveld at dei er ferdige med smittesporinga etter at ein svensk vikarlege, som viste seg å vere koronasmitta fekk fritak for karantene.