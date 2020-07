Bussjåføren heidrast med eit minutts stille på alle bussar og bybaner

Fredag blir det minnemarkering for den 57 år gamle bussjåføren som mista livet etter ulukka på Sørås 16. juni.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Mange la ut roser og helsingar på staden der ulukka skjedde. No skal også den omkomne bussjåføren minnast på bussane i fylket. Foto: Paul S. Amundsen

Mannen omkom etter at ein personbil med høg fart kolliderte med bussen han var sjåfør for. No ønskjer Tide Buss og dei tillitsvalde i selskapet å minne han.

Rundt klokka 13.00 fredag vil det derfor bli eit minutt med stille på alle bussar og bybaner i fylket.

Minnemarkeringa blir heldt i høve gravferda til bussjåføren.

– Vi ønskjer med denne markeringa å minnast ein god og kjær sjåfør som døydde medan han utførte ein viktig jobb for samfunnet, og på denne måten vise vår siste helsing og respekt for han og alle pårørande etter ulukka, skriv dei hovudtillitsvalde, konsernsjefen og hovudverneombodet i ei felles melding onsdag.

Konsernsjef Roger Harkestad i Tide, Trude Valle, hovedtillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet i Tide, Kenneth Sveen, hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Tide og Pål Stange som hovedverneombud i Tide. Foto: Tide

– Har prega ei heil yrkesgruppe

Kollegaane til 57-åringen har vore i sorg etter ulukka. Flagget på Tide-avdelinga blei heist på halv stong då dei fekk dødsbodskapet 19. juni, tre dagar etter ulukka.

– Dødsfallet har prega ei heil yrkesgruppe. Vi håpar dette blir ei fin og verdig markering for å minnast og sørgje over dei omkomne, skriv talsgruppa i Tide.

Sjåføren blei skildra som venleg, pliktoppfyllande, dyktig og smilande.

Tide flagga på halv stong etter beskjeden om at 57-åringen hadde mista livet som følgje av ulukka. Foto: Eirik Brekke

Stille over heile Vestland

Markeringa vil gå føre seg ved at bussar og bybaner mellom 13.00 og 13.05 stoppar ved næraste tilgjengelege haldeplass. Motoren blir slått av og passasjerane vil bli informert om kva som skal skje.

Dersom nokon av passasjerane ønskjer å gå av, kan dei gjere det før dørene blir lukka for eit minutts stille.

Deretter vil sjåføren halde fram på ruta si på normalt vis.

Tide Buss, Firda Billag, Keolis, Modalen Eksingedalen og Vy Buss vil alle delta på markeringa.

Ulukka har ført til krav om at tryggleiken for sjåførar i byane må bli betre. Bybussar har i dag lågare tryggleikskrav enn vanlege rutebussar, og toler ikkje kollisjonar like godt.

Sjåførane har vore redde for om dei er trygg på jobb over tid, og krev no strengare krav til bussane.