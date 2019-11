Ble evakuert fra husbrann i Hordvik: – Måtte bare redde det jeg kunne

Én av de tre utleieleilighetene i eneboligen ble reddet fra flammene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

UTBRENT: Boligen i Hordvik har fikk store skader av brannen. Bård Bøe

Trygve Opheim

Bård Bøe

Det brenner i en enebolig i Balane i Hordvik.

Politiet fikk melding om brannen klokken 09.42. En knapp time seinere opplyser brannvesenet om at de har kontroll på brannen.

– Brannvesenet holder fremdeles på med slukking. Det kommer til å ta noen timer, skriver politiet på Twitter.

Alle beboerne er ute av huset, og ingen er skadet.

Beboer: – Nyttet ikke med brannslukking

Rundt halv ti våknet en av beboerne i huset av at naboen banket på vinduet.

– Han sa at det brenner. Jeg tok med meg brannslukkingsapparatet og prøvde å slukke, men det gikk ikke, sier han.

REDDET: Beboeren fikk med seg hunden ut av den brennende eneboligen. Bård Bøe

Da han kom rundt med apparatet så kunne han «knapt se hva som skjedde»:

– Jeg måtte bare gi opp. Jeg tok med meg hun som jeg har på besøk og hunden som vi hadde inne hos oss. Det var bare å ta med seg ting ut, sier han.

Deretter ringte han nødetatene.

– Nå er jeg litt shaky, sier han.

– Så svart røyk

Vibeke Aase Toppe var ute på en joggetur da hun ble vitne til husbrannen:

– Jeg jogget i Hordvik, og plutselig så jeg svart røyk. Jeg trodde først at noen brente et bål, men så kom det mer svart røyk, forteller hun.

RØYK: Det brenner i en enebolig på Hordvik. Bård Bøe

Da hun kom frem til stedet fikk hun vite at alle hadde kommet seg ut av boligen.

– Jeg så veldig tydelige flammer. Jeg tenkte med meg selv at dette kom til å gå fort. Jeg ble skremt, men var veldig glad for at alle kom seg ut, sier hun.

Brent gjennom taket

Også nabo Anita Haukås Oppedal ble vitne til brannen.

I 10-tiden fredag sa hun at brannvesenet holder på å slukke brannen:

– Nå har det brent gjennom taket på huset, sa Oppedal.

– Har reddet én leilighet

Huset består av tre utleieleiligheter og ligger 50–60 meter fra annen bebyggelse.

Utrykningsleder i brannvesenet, Harald Iversen, forteller at brannvesenet fikk melding klokken 09.30.

ARBEIDER: Brannvesenet holder fremdeles på med slukkearbeidet. Bård Bøe

– Vi fikk beskjed om en overtent enebolig. Vi var først usikker på om det var folk inne, men fikk bekreftet av politiet at alle var hentet ut, forteller Iversen.

Han sier at de har klart å redde en av de tre leilighetene, men at resten er borte.

Fikk problemer med vanntilførsel

Underveis i slukningsarbeidet hadde brannvesenet problemer med å skaffe nok vann:

– Vi måtte helt opp til hovedveien for å skaffe vann. Hadde det vært mer tilgjengelig, så hadde slukkingen vært enklere, sier han.

LEDET ARBEIDET: Utrykningsleder i brannvesenet, Harald Iversen. Bård Bøe

Ellers har slukkingen gått etter planen:

– Men det har tatt litt lengre tid enn nødvendig på grunn av vanntilførselen, sier han.