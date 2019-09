Hunder over hele landet er blitt syke av det som kan være samme sykdom. Flere av hundene er obdusert for å få svar.

Mattilsynet avdeling Sunnfjord og Sogn har fått inn meldinger om en hund som har omkommet av akutt blodig diaré.

Hunden skal ha blitt syk i forrige uke.

Veterinærinstituttet har ikke slått fast hva slags sykdom som smittes mellom hundene, så det er derfor vanskelig å sette tilfeller i sammenheng. Mattilsynet har registrert tilfeller fra hele landet.

– Hadde blodig diaré

– Jeg har hatt en pasient som døde av dette her for litt over en uke siden. Hunden hadde blodig diaré, og så døde den, sier veterinær ved Veterinærvakta i Årdal, Aurland og Lærdal Ingrid Hval.

Tilfellet ble først meldt inn som et dødsfall med ukjent årsak. Da nyheten kom om hundesykdommen på Østlandet, satte Hval dette i sammenheng med hennes pasient.

Mattilsynet i Sunnfjord og Sogn jobber nå med å innhente mer informasjon om tilfellet, og skal melde dette til Mattilsynet nasjonalt i løpet av dagen.

Tilsynet kan ikke slå fast at hunden hadde samme sykdom som den som florerer blant flere hunder på Østlandet.

– Det er skummelt

I Bergen fredag formiddag traff BT hundeeieren Lars Oddvar Arnestad. Til vanlig går han tur med gordonsetter Marte i Bergen sentrum og Åsane.

– Det er skummelt, men vi satser på det holder seg på den andre siden av fjellene, sier Arnestad.

I Åsane pleier Marte å løpe fritt med andre hunder av samme rase.

– Vi kommer nok til å fortsette med dette, men vi må følge med på hva de finner ut av, sier han.

Bokseren Sammy får ikke lov å hilse på andre hunder enn så lenge, forteller Jan Sivertsen, en annen hundeeier BT snakket med fredag.

– Vi unngår steder der det er mange hunder, som Nygårdsparken. Men vi har ikke panikk og prøver å leve så normalt som mulig, sier Sivertsen.

– Kan være mange grunner

Ved Veterinærinstituttet i Oslo jobbes det nå på spreng for å finne mulige fellesnevnere og årsakssammenhenger.

Prøvesvar på laboratorieanalyser har til nå ikke gitt gode nok svar.

Tuva Marie Åserud

Samtidig er det trolig ingen som har full oversikt over omfanget, fordi det dreier seg om ikke meldepliktig sykdom.

BT ringte kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet i Oslo fredag formiddag. Da hadde han ikke hørt om tilfellet i Sogn.

– Vi ser en helt klar økning i antall hunder med alvorlig diaré, oppkast og nedsatt allmenntilstand, sier Haukaas.

Økningen gjelder fra rundt 20. august i år, opplyser han.

– En klinikk i Oslo har meldt om dobling av slike sykdomstilfeller fra august i fjor til august i år.

Ifølge Haukaas er det et stort arbeid de er i gang med nå – og står overfor fremover.

– Det kan være mange grunner til at hunder får de samme symptomene. Derfor er dette så vanskelig. Vi må jobbe så vanvittig bredt i jakten på årsaker.

Han karakteriserer det som uvanlig og tragisk med så mange hundedødsfall, ikke minst fordi hunder for mange går inn som et fullverdig familiemedlem.

– Det kan være en miks av flere forhold samtidig som slår ut. Samtidig har vi eksempler fra ett og samme hundehold der noen hunder blir syke, mens andre holder seg friske.

– Som detektiver

Haukaas sier fagfolkene hos dem sitter med en lang liste med teorier som må sjekkes ut etter hvert.

På den listen står eller har stått blant annet dette:

Lokal forgiftning, for eksempel gjennom fôr eller sopp.

Alger.

Har hunden spist lemen?

Regnvann, fordi det har vært mye oversvømmelser i det siste.

Bakterier.

Parasitter.

Rottegift.

– Det med rottegift har vært oppe, men blitt avvist som mulig årsak. Da ville vi sett andre typer skader på de hundene vi har undersøkt. Det er sånn vi må jobbe: Systematisk, som detektiver, sier kommunikasjonsdirektøren.

Samtidig tør han ikke love at de noen gang finner helt ut av dette.

– Jeg kan ikke garantere at vi noen gang finner årsaken. Men jeg tror vi vil finne gode svar.

Anbefaler ikke å hilse

Mattilsynet anbefaler å begrense nærkontakten mellom hunder og holde hunder i bånd. Hunder bør heller ikke hilse på hverandre.

Sammen med Veterinærinstituttet, Smådyrklinikken og NMBU Veterinærhøgskolen vil Mattilsynet prøve å finne svar på hva sykdommen skyldes.

Flere hundeeiere har fått spørreskjema om hundens sykdom. Tre hunder er også obdusert. De regner med å ha svar på de første prøvene fredag, eller rett over helgen.