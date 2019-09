Hunder over hele landet er blitt syke av det som kan være samme sykdom. Flere av hundene er obdusert for å få svar.

Mattilsynet avdeling Sunnfjord og Sogn har fått inn meldinger om en hund som har omkommet av akutt blodig diaré. Hunden skal ha blitt syk i forrige uke.

Veterinærinstituttet har ikke slått fast hva slags sykdom som smittes mellom hundene, så det er derfor vanskelig å sette tilfeller i sammenheng. Mattilsynet har registrert tilfeller fra hele landet.

– Hadde blodig diaré

– Jeg har hatt en pasient som døde av dette her for litt over en uke siden. Hunden hadde blodig diaré, og så døde den, sier veterinær ved Veterinærvakta i Årdal, Aurland og Lærdal Ingrid Hval.

Tilfellet ble først meldt inn som et dødsfall med ukjent årsak. Da nyheten kom om hundesykdommen på Østlandet, satte Hval dette i sammenheng med hennes pasient.

Mattilsynet i Sunnfjord og Sogn jobber nå med å innhente mer informasjon om tilfellet, og skal melde dette til Mattilsynet nasjonalt i løpet av dagen.

Tilsynet kan ikke slå fast at hunden hadde samme sykdom som den som florerer blant flere hunder på Østlandet.

Anbefaler ikke å hilse

Mattilsynet anbefaler å begrense nærkontakten mellom hunder og holde hunder i bånd. Hunder bør heller ikke hilse på hverandre.

Sammen med Veterinærinstituttet, Smådyrklinikken og NMBU Veterinærhøgskolen vil Mattilsynet prøve å finne svar på hva sykdommen skyldes.

Flere hundeeiere har fått spørreskjema om hundens sykdom. Tre hunder er også obdusert. De regner med å ha svar på de første prøvene fredag, eller rett over helgen.