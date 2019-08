Arrestert tirsdag formiddag.

Politiet pågrep tirsdag formiddag en mann i Bergen. Han er siktet for befatning med materiale som seksualiserer barn, sier politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt.

Hun vil foreløpig ikke opplyse noe nærmere om saken, verken siktedes alder, bakgrunn eller hvilken type barneovergrepsmateriale det er snakk om.

– Det er tatt et stort beslag hos ham, og det skal gjennomgås.

Ber om fire ukers fengsling

Onsdag går Krohn til Bergen tingrett med krav om å få satt mannen fire uker i varetekt.

Mannens forsvarer, Anette V. Askevold, sier til BT at mannen erkjenner straffskyld for siktelsen han fikk presentert tirsdag.

Ifølge politiet vil det pågå etterforskning og avhør frem til fengslingsmøtet.

– Det er så stor bevisforspillelsesfare at vi ikke ønsker å si noe mer om innholdet i saken før etterpå, sier Krohn.

Vil lukke dørene

Hun sier saken ikke er del av det store barneovergrepsprosjektet som tidligere ble kalt Dark Room.

Politiet ønsker at onsdagens fengslingsmøte skal gå for lukkede dører. Får hun gehør for det, betyr det at mediene ikke får være til stede i rettssalen.