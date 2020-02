Mann (20) frifunnet for sovevoldtekt på Kvamskogen

Statsadvokaten ba om over tre års fengsel for voldtekt under hyttetur. I stedet slapp mannen unna med 60 dager.

En 20 år gammel mann møtte i forrige uke i Hardanger tingrett, tiltalt for sovevoldtekt av en ung kvinne på en hytte på Kvamskogen natt til 19. januar i fjor.

Hendelsen skjedde på en studenttur, og det var flere personer til stede i hytten.

Om natten våknet kvinnen og oppdaget at tiltalte hadde stukket hånden sin nedi trusen hennes bakfra.

Hva den nå 20 år gamle mannen så gjorde, var retten splittet i bevisvurderingen av.

Flertallet kom til slutt til at det måtte kategoriseres som seksuell handling – ikke omgang.

Ba om voldtektsdom

Aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen, mente mannen hadde gjort seg skyldig i seksuell omgang med noen som ikke var i stand til å motsette seg det.

Han ba retten dømme 20-åringen etter voldtektsparagrafen, til fengsel i tre år og tre måneder.

Mannen hevdet seg uskyldig, og forsvareren ba om full frifinnelse.

Frifunnet av meddommerne

I dommen kommer det fram at statsadvokaten fikk støtte hos fagdommeren i retten, som «finner bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte» har gjort seg skyldig i voldtekt.

Fagdommeren fremhever også at kvinnen har «forklart seg konsistent siden hendelsen fant sted».

De to meddommerne var imidlertid uenige. De finner ikke bevist utover enhver rimelig tvil at 20-åringen utsatte kvinnen for ufrivillig seksuell omgang. «Tvilen må etter flertallets syn komme tiltalte til gode», heter det i dommen.

100.000 kroner i oppreisning

Dermed ble 20-åringen i stedet dømt til 60 dagers fengsel, for brudd på straffelovens paragraf om seksuell handling uten samtykke.

Han må også betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen. Hun har ifølge dommen slitt med stress og konsentrasjonsvansker etter hendelsen, og måttet bruke sovetabletter.