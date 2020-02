Her testes en pasient for korona på Haukeland

Bak denne døren, på et isolat på Haukeland universitetssjukehus, skal en pasient undersøkes for det smittsomme koronaviruset.

Solveig Moltu og overlege Torleif Kvalvik (t.h.) gjør seg klar til å teste en pasient for koronaviruset Foto: Marita Aarekol

Overlege Torleif Kvalvik ikler seg hette, munnbind, smittefrakk og visir i slusen med en rød varselstrekant på døren.

Han forbereder seg før han skal åpne døren inn til isolatet, der en person med symptomer på koronaviruset venter.

Med en vattpinne skal han hente spytt fra personens hals og nese. Prøven sendes så til laboratoriet. Om cirka seks timer vet man om personen er smittet av korona eller ikke. I denne perioden får pasientene beskjed om å isolere seg hjemme.

– Vi har testet en håndfull pasienter i dag, sier Trond Bruun, seksjonsoverlege ved infeksjonsseksjonen på Haukeland universitetssjukehus.

Seksjonsoverlege Trond Bruun og kollegene på Haukeland universitetssjukehus er klare til å ta imot de første koronasmittede bergenserne. Foto: Marita Aarekol

Fakta Korona-utbrudd Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Kina i desember 2019.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, enten gjennom luften, ved direkte kontakt eller gjennom indirekte kontakt.

Fastlands-Kina, Hongkong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia regnes som områder med vedvarende spredning.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer at ytterligere global spredning er sannsynlig.

Viruset kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber, sår hals er vanlige symptomer. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommer.

På verdensbasis har over 80.000 personer blitt smittet av viruset. 2762 personer har dødd, men kun 47 av dem utenfor Kina. Over 30.000 er friskmeldt etter å ha hatt viruset. Kilde: NTB Les mer

En fjerdedel kan rammes

Til sammen er over ti pasienter testet ved sykehuset. Hittil har ingen personer testet positivt på det nye koronaviruset i Bergen.

Onsdag ble det klart at en kvinne i Tromsø er smittet. Sykdommen, som oppsto i Kina, har spredt seg til en rekke europeiske land. Folkehelseinstituttet har bedt helsevesenet forberede seg på en alvorlig epidemi også i Norge. Scenarioet er at hver fjerde nordmann kan bli smittet.

– Vi merker økt pågang, særlig når det gjelder telefoner fra legevakter. Hittil har vi gjort all testingen her, men når omfanget blir større ønsker vi at mest mulig testing skal gjøres i kommunene, sier Bruun.

Helsepersonellet går gjennom en sluse, der de ikler seg verneutstyr, før de møter pasienten. Foto: Marita Aarekol

– Viktig å begrense

Bergen kommune og Haukeland universitetssjukehus har lagt planer for hvordan de skal håndtere både enkelttilfeller og et større utbrudd. 25 prosent av kommunens befolkning utgjør rundt 70.000 bergensere.

– Det er sannsynlig at det blir en pandemi. Men det er uvisst hvor stort omfanget blir. Det er viktig at pasienter blir testet og diagnostisert tidlig, slik at de kan isoleres for å begrense videre smitte, sier infeksjonslegen.