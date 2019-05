Hviler ikke sjåføren når han skal, kan han miste førerkortet.

Rundt i landet finner man døgnhvileplasser hvor trailersjåfører kan parkere og ta seg en hvil.

I Bergen finnes det én slik døgnhvileplass, hvor det skal være plass til 25 vogntog.

Likevel står det ofte færre enn 25 vogntog parkert når det går mot kveld. Noen av parkeringsplassene er tatt opp av tilhengere eller annet utstyr.

– Sjåføren kommer seint på kvelden og ser at plassen er full. Får han ikke plass, er nærmeste døgnhvileplass på Stord eller Voss, sier Gunnar Nordvik, seniorrådgiver i Transport og Logistikk-forbundet.

Dyrt å kjøre videre

Mellom 700 og 800 vogntog kjører gjennom Bergen hver dag. Sjåførene av vogntogene må hvile i sammenhengende elleve timer hvert døgn, eller dele opp hvilen i ni pluss tre timer.

Kommer en sjåfør kommer frem til en full døgnhvileplass, har ikke han eller hun mange muligheter å velge mellom.

Kjører sjåføren videre når han har brukt opp kjøretiden sin og skal hvile, kan det bli dyrt.

– De kan få bøter i opp til ti tusen kroner for å ha kjørt fem minutter over kjøretiden. I verste fall kan de miste førerkortet, og da mister de jobben i samme slengen, sier Jan Ove Halsøy, regionsjef for Norges Lastebileier-forbund i Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Ingen sjekker

– Det som er utfordringen med slike plasser, er at folk begynner å parkere all slags mulig drit og tar seg til rette, sier Halsøy.

Han forteller at utenlandske trailersjåfører ofte står på døgnhvileplasser i over 24 timer, og at flere parkerer hengere eller last der fordi de ikke har andre steder å sette det fra seg.

– Det kunne egentlig vært parkering forbudt på over 24 timer på alle døgnhvileplassene. En gang i uken skal sjåførene hvile i 44 timer, men det har de ikke lov til å gjøre i bilen, forteller Halsøy.

– Det er ingen som sjekker at reglene følges, sier Nordvik.

– Vi fokusere på hvile

Likevel ønsker ikke Statens vegvesen å ha kontroller for på døgnhvileplassene.

– Vi ønsker ikke å ta stikkprøver fordi vi vil at sjåførene skal ha muligheten til å slappe av. Det er viktig at de får hvile når de skal, det trenger de, sier Bjarte Bjørtveit i Statens vegvesen.

Han forteller at Statens vegvesen derfor fokuserer mer på at sjåførene ikke overtreder kjøreperioden sin, enn at døgnhvileplassene brukes som de skal.

Problemer for Tide

Når sjåførene kjører inn på en full døgnhvileplass, må de velge mellom å finne en annen løsning eller få bot. Det resulterer ofte i en nødløsning.

– Den siste måneden har det vært parkert trailere langs veisiden. Det gjør det vanskelig for bussene å kjøre ut, fordi trailerne sperrer det ene kjørefeltet, sier Rune Mannseth, pressekontakt i Tide.

Han forteller at problemet ikke er såpass stort at Tide har gjort noe med det, men de følger nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg.

Ny døgnhvileplass

– I en by som Bergen burde vi ha en døgnhvileplass i alle kanter, sier Nordvik.

Det kan tyde på at Nordvik får ønske sitt delvis oppfylt. Børtveit forteller at de planlegger anskaffelse av Bergens andre døgnhvileplass.

– Vi har planer om å skaffe en til døgnhvileplass i Bergen. Faktisk skal vi ha et møte på mandag hvor vi skal begynne å skrive en utlysning etter en aktør, sier han.

Hvis alt går etter planen, vil døgnhvileplassen ligge sør for Bergen og ha plass til 30 vogntog.