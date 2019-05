Facebook-følgerne ga Frp-nestlederen det glatte lag. - Jeg underkjenner ikke innsatsen til bompengelisten, svarer Terje Søviknes.

«Nå brister de nye bompakkene landet rundt, og Frp står i spissen for motstanden. Enig?»

En tydelig fornøyd Os-ordfører og nyvalgt Frp-nestleder Terje Søviknes la ut denne statusen på Facebook torsdag med en lenke til en artikkel om at bompenger på Sørlandet skulle skrotes. Reaksjonen var kanskje ikke helt som ventet.

«At du er så frekk, at du går ut i media og vil at Frp skal få æren av den nye situasjonen om bompenger. Alle vet hvem som er årsaken til dette», skrev én.

«Dette kan ikke Frp ta æren for», skrev en annen.

«Dette hadde aldri skjedd hvis det ikke var for de nye bompengepartiene».

«All ære til bompengepartiet».

Av de 52 kommentarene som sto under innlegget torsdag kveld, var en overveiende andel negative.

Faksimile fra Facebook

– Fantastisk bra med FNB

– Jeg underkjenner ikke arbeidet Folkebevegelsen Nei til mer bompenger (FNB) har gjort, sier Søviknes i en kommentar til reaksjonene.

– Jeg har lenge sagt at det er fantastisk bra at flere drar opp denne saken. Vi har ofte stått helt alene i kommunestyrer, fylkesting og nasjonalt om å være imot bompenger. Fremveksten til FNB har hatt en betydning for fokuset bompenger har fått, og dermed er det større sjanse for at vi vinner selve saken, sier han.

Søviknes sier at han lenket til en artikkel om lokalpolitikere i Arendal som sier nei til bompengepakke der

– Når jeg skrev det jeg gjorde i dag, så er det at våre folk i Nedre Eiker og Arendal har vært veldig aktive for å snu stemningen i kommunestyrene der, sånn at de nå sier nei til bompengepakker, sier han.

Bomøkning med Frp

Frp har i flere tiår vært sterke motstandere av bompengeinnkreving landet over. Men antallet bompengestasjoner og bompengemilliarder som er blitt krevd inn er økt kraftig etter partiet kom i regjering for seks år siden.

På meningsmålingene lokalt og nasjonalt har Frp slitt kraftig den siste tiden. I Bergen er de nede på 2,7 prosent på siste måling fra BT. Etter den massive bompengeprotesten har bredt seg landet over, har Frp reagert kontant.

Nylig kalte de resten av regjeringspartiene inn til krisemøte om bompenger. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har sendt ut brev hvor han nekter kommunene å øke bompengene som skal finansiere de såkalte byvekstavtalene.

Deretter trakk Søviknes Os ut av forhandlingene med staten om en ny byvekstavtale for Os, og viste selv til de store protestene mot bompenger som viste seg i støtten til bompengepartiene landet rundt.

Stjeler velgere

Søviknes erkjenner at bompengelistene stjeler velgere fra Frp.

– Ja, det gjør de. Men for saken sin del, for bompengespørsmålet, er det bra at de finnes, sier han.

– Jeg synes ikke vi som er enige i kampen mot bompenger skal skyte på hverandre, men ta de partiene som har stemt for landet rundt, fortsetter han.

– Men hvorfor tror du velgerne straffer dere likevel?

– Det som er krevende, og som vi var helt åpne om, er at vi tapte det store bompengeslaget i 2013, i regjeringsforhandlingene. Vi har fått flere mindre gjennomslag, vi har fått reformert bompengeselskapene, fjernet endel bommer og har lavere prosentvis bompengeandel nå enn før. Men så har det samtidig kommet mange lokale initiativ som gjøre at antallet bommer har økt. I sum har det blitt for mye. Det er derfor reaksjonene kommer nå. Bilistene betaler dessuten for alt annet enn vei.

Stemte selv for bompenger

Søviknes sier at Frp har en tydelig politikk på at dets representanter skal stemme nei til bompenger lokalt.

– Det er fulgt i 99 prosent av tilfellene lokalt. I lokalvalg betyr en stemme til oss nei til bompenger, sier han.

– Men du selv stemte for bompenger på nye E39 gjennom Os?

– Ja, men det var lenge før vi kom i regjering, og før Frp strammet inn partiprogrammet i 2010. Vi aksepterte 40 prosnet bompenger etter lange drakamper. I dag ville jeg ikke kunne stemt for bompenger på E39.