Podkast: – Eg stolar ikkje på nokon akkurat no

Høyr vekas episode av «Nokon må gå».

Gerd Tjeldflåt (frå v.), Jens Kihl og Morten Myksvoll

– Situasjonen er heilt utruleg dramatisk. Åtte av ti bedrifter på Vestlandet vurderer permitteringar, og sånne tal har me ikkje sett på denne sida av verdskrigen, seier Jens Kihl.

– Ingen veit kor lenge dette skal vare, og kor mange krisepakker som skal til, seier Morten Myksvoll.

– Det må vere heilt ekstremt å vere Erna Solberg og stå i denne situasjonen, og ha det som kvardag no, seier Jens Kihl.

Denne veka tok regjeringa fram igjen ei beredskapslov, der regjeringa kan setje eksisterande lover til side.

– Eg trur at eg synest det er ein god idé med denne kriselova, seier Jens Kihl.

Gerd Tjeldflåt og Morten Myksvoll er ueinig.

– Me har sett at ting har gått veldig raskt til nå, ekstreme tiltak har blitt sett i verk, seier Tjeldflåt.

– Då Sylvi Listhaug starta arbeidet med denne lova, var flyktningkrisa eit av døma ho brukte på kvar ein kunne bruke nødparagrafane, seier Morten Myksvoll.

Sjølv under koronakrisa er det andre ting som skjer. Denne veka kom nyheiten om at Statens vegvesen ville prioritere Hordfast framfor ny E16 og jernbane mellom Arna og Voss.

– Det er freistande å «ta ein austlandet», og ville bygge begge deler.

