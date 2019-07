Disse planene vant designkonkurransen for nye Torget og Bryggen.

Et team bestående av Asplan Viak, Rodeo arkitekter, Sanden + Hodnekvam arkitekter, Zenisk og Studio Holmedal ble kåret til vinneren av plan- og designkonkurransen Torget-Bryggen.

Forslaget deres heter «Mot Vågen». Juryen vurderer det de leverte som preget av «positiv, tilbakeholden eleganse».

Slik ser vinnerideen ut

Forslaget består av det som juryen omtaler som enkle grep. Vågen holdes så åpen som mulig. Blant ideene er blant annet lyst grått byromsgulv som skal reflektere himmellys, trapper ned til vannet, minimalistiske master langs bybanelinjen og å bruke Zachariasbryggen som mathall.

Mot Vågen (illustrasjon)

Integrere bybanen

I 2016 vedtok bystyret i Bergen at Bybanen skal gå over Bryggen. Samtidig vedtok politikerne at det skulle holdes en arkitekt- og designkonkurranse for utformingen av områdene Torget og Bryggen.

Det er denne konkurransen som nå er avgjort.

Vinneren vil nå få delta i arbeidet med å utforme første del av bybanetraseen mellom sentrum og Åsane, i tillegg til byområdet rundt.

Byarkitekt, Maria Molden, sier byrommet ikke nødvendigvis blir akkurat som vinneren sitt forslag.

– Formålet med konkurransen er å få en helhetsvurdering av byrommet. Vinnerne vil bli tatt med videre i arbeidet med utformingen av områdene.

Molden understreket imidlertid at forslagene som har vært med i konkurransen har vært veldig realistiske løsninger. De er såpass detaljerte at man kan være trygg på at ideene er gjennomførbare.