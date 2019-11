Strøing til langt på natt for Kjetil

Veiene i Hordaland var såpeglatte onsdag kveld. Alle tilgjengelige mannskaper var ute og saltet.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

UTE OG STRØR: Kjetil Løvaas tror det blir en lang natt på veien. Det var glatt mange steder i byen onsdag kveld. Kjetil Løvaas

Hos Vegtrafikksentralen på Vestlandet bekreftet de det mange BT-tipsere meldte hele kvelden:

– Folk bør være varsomme ute nå. Det er fuktig og kald bakke. Vær forsiktig, sier trafikkoperatør Kristian Fauskan.

Ute og strør hele natten

Han sier alle mannskaper er ute og strør.

– De kommer nok til å være på veiene til klokken 06 i morgen tidlig, sier han.

Torsdag morgen sier operasjonsleder Frode Kolltveit at det ikke er meldt om uhell eller ulykker ut over frontkollisjonen i Lindås sent onsdag kveld.

STRØR: Alle mannskaper er ute og strør. Julianne Bråten Mossing

– Skikkelig glatt noen steder

Kjetil Løvaas jobber for familieselskapet Løvaas AS. Han var ute og strødde fra klokken 19.00 onsdag kveld.

– Det begynner å bli skikkelig glatt noen steder. Men det varierer en del, sier han.

Han kjører på vestsiden av byen i natt, og har en GPS i bilen som viser ham hvor han skal salte, slik at absolutt alle veier blir dekket.

– Jeg regner med å holde på i hvert fall fire timer til, opplyser han i 22.30-tiden.

GLATT: Det kommer til å bli størdd kontinuerlig gjennom natten. Fred Ivar Klemetsen

«Is overalt»

På BTs egen trafikkgruppe på Facebook, Trafikkmeldinger på Vestlandet, har det kommet flere beskjeder om glatte veier gjennom kvelden.

«Nå er det is «overalt», på Bønes/Fyllingsdalen igjen!», skriver et medlem.

«Speilglatt på Lindås» og «Spinnglatt på E16 Fossmark-Stanghelle», skriver andre.