Her øver politiet på å bekjempe terror i Bergen sentrum: – Ingen trenger å være bekymret

Tirsdag kveld øvde bevæpnede politistyrker på terror i bygget til Hordaland fylkeskommunen.

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

ØVELSE: Bevæpnet mannskap fra politiet ved fylkeskommunens bygg i Bergen sentrum tirsdag kveld. Tuva Åserud

Den varslede terrorøvelsen startet tirsdag morgen flere steder i landet, og avsluttes onsdag klokken 20.

I Bergen sentrum var det få tegn på at det forgikk en stor øvelse i byen, men ved 15-tiden tirsdag ble det satt opp skilt med «politiøvelse» i området rundt fylkeshuset i Agnes Mowinckels gate.

Også flere synlige politifolk dukket opp i gatene.

I Øvelse Nordlys øver politiet og deres samarbeidspartnere på terrorbekjempelse. Ved 17.40-tiden dukket det opp soldater fra Heimevernet på Jernbanestasjonen og Grand Hotel Terminus i Bergen.

ØVELSE: Bevæpnet mannskap fra Heimevernet på Togstasjonen tirsdag kveld. Tuva Åserud

ØVELSE: Bevæpnet mannskap fra Heimevernet ved Grand Hotel Terminus tirsdag kveld. Tuva Åserud

To «usynlige» helikoptre

En knapp time seinere ved 18.30-tiden ankom flere biler med bevæpnede politistyrker fylkeskommunens bygg i Bergen sentrum. Politifolkene tok seg inn i bygget gjennom flere dører på gateplan.

Minst to helikoptre var med på øvelsen. De fløy inn over Media City Bergen uten lys og stoppet over fylkeskommunehuset, muligens for å fire folk ned på taket.

I løpet av de neste timene beveget politiet seg rundt i bygget. Flere personer med teaterblod på kroppen ble tatt med ut av helsepersonell og kjørt bort i ambulanser.

HELIKOPTRE: Minst to helikoptre er med på øvelsen. De fløy inn over Media City Bergen uten lys. Tuva Åserud

AMBULANSE: Helsepersonell deltok i øvelsen sammen med politiet tirsdag kveld. Tuva Åserud

«Ledetråder»

Øvelsesleder i Vest politidistrikt, Knut Meling har planlagt øvelsen i ett år, og har holdt kortene tett til brystet.

– Mannskapene aner ingen ting. De har fått veldig mange ledetråder de må finne ut av, sier politimannen.

Siden tirsdag morgen har de jobbet på spreng med ledetrådene de har fått.

ØVELSE: Bevæpnet mannskap fra politiet i fylkeskommunens bygg i Bergen sentrum. Tuva Åserud

Til tross for at de ikke vet noe om øvelsen, har de likevel forberedt seg på andre måter.

– I løpet av det siste året har vi bygget kompetanse til de som skal være med på øvelsen, forklarer Meling.

Med kompetanse mener Meling at de har forberedt seg på hvordan de skal løse slike oppgaver knyttet til et terrorangrep.

– De har alle verktøyene de trenger til øvelsen, og de vet hvordan de skal brukes.

Tuva Åserud

Fakta Fakta om terrorøvelsen Den 29. og 30. oktober gjennomfører Forsvaret og politiet den årlige kontraterrorøvelsen Nordlys.

På Vestlandet vil den foregå i flere områder i politidistriktet, men hovedtyngden av øvelsen foregår tirsdag ettermiddag og kveld i deler av Bergen sentrum.

Politidirektoratet har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av slike øvelser, og det skjer i samarbeid med blant andre politidistriktene, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvaret. Kilde: NTB

Lite synlig øvelse

Øvelsen som foregår over omtrent to dager har vært lite synlig for publikum.

I forkant av aksjonen i bygget til Hordaland fylkeskommune sa Meling at store deler av øvelsen ville foregå innendørs.

Han understreket at ingen trengte å være bekymret for å se noe skummelt og at det som ville foregå på gaten var ufarlig og lite spennende.

– Det man vil se, er for eksempel uniformert politi, bevæpnet politi, utrykningskjøretøy og det vil også kunne høres lyd, smell og slike ting, sa Meling tirsdag formiddag.

Les også Uten at noen fikk det med seg, satt en av pistolmennene på Flesland midt blant de skadde. – Det er derfor vi øver.

LEDER FOR ØVELSEN: Knut Meling, øvelsesleder i Vest politidistrikt, synes det er «spennende» og «interessant» å følge med på hvordan mannskapet håndterer oppgavene de får. Tuva Åserud

KLARE: Flere politibetjenter står utenfor fylkeskommunen i Lars Hilles gate. Deres oppgave er å se til at trafikken ikke skaper problemer for øvelsen. Tuva Åserud

Avslutter i sentrum ved midnatt

Ifølge Meling er all øvelsesaktivitet ferdig seinest ved midnatt tirsdag.

– Da fortsetter arbeidet videre inne, forklarer han.

Heimevernets aksjon på Grand Hotel Terminus ble avsluttet ved 19.30-tiden. Klokken 20.50 opplyser politiet at også aksjonen i og rundt Hordaland fylkeskommune er avsluttet.