Han sørget for tidenes politiske jordskjelv i Bergen. En ting vil han ikke forhandle om: Kravet om at ytre bomring må vekk.

For to år siden var han en ukjent kafévert med få gjester og elendig omsetning.

Mandag kveld hadde 56-åringen hele landets oppmerksomhet, etter å prestert noe bergenspolitikken aldri før har sett:

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) lå an til 18,6 prosent av stemmene da valglokalene stengte i Bergen.

Dette skjer bare et drøyt år etter at lokallaget ble stiftet i mai 2018. De er dermed tredje største parti i landets nest største by, og bare så vidt bak de to store – Ap og Høyre.

Det politiske jordskjelvet lå i 21-tiden an til å gi Aafløys parti 13 seter i bystyret – like mange som Ap.

– Rett og slett fantastisk

På valgvaken på First Hotel Marin på Bryggen sto jubelen i taket.

– Det er rett og slett fantastisk for oss som parti. Resultatet er noe over det vi hadde forventet, sa en glad Trym Aafløy.

Han ville likevel ikke ta noe på forskudd, og heller ikke røpe hva slags posisjon han ser for seg i det politiske Bergen.

– Jeg har foreløpig ingen ønsker jeg vil gå ut med, sa Aafløy.

– Kan det være aktuelt å gå i byråd?

– Da må vi ha et flertall bak oss i bystyret.

– Og dersom dere får det?

– Det er mange «dersom» her. Vi får se om noen ringer oss, sa Aafløy.

Bedre enn siste måling

Resultatet for FNB er ikke langt unna toppnivået fra BTs meningsmålinger. Det ble nådd i mai i år, med 25,4 prosent.

Den gangen var Aafløys parti større enn alle de tre partiene i byråd – Ap, KrF og V – til sammen.

Men tallene som ble presentert da valglokalene stengte mandag var langt bedre enn siste måling i BT før valget. Den målingen ga FNB bare 14,8 prosent.

Høyre åpnet døren

Aafløy og hans folk ble sluppet inn i den politiske varmen i vår, da Høyre åpnet for å snakke med nykommerne.

Så seint som i mars var Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove mildt sagt lunken:

– Jeg synes det er vanskelig å se for seg. Å samarbeide med aksjonsgrupper er ikke det beste utgangspunktet for å utarbeide en politikk for hele Bergen, sa Hove til BT da.

En drøy måned seinere var budskapet det stikk motsatte.

– Det skal ikke stå på oss. Vi inviterer FNB til å være med og ta ansvar, sa Hove da de sparket i gang valgkampen i slutten av april.

Hvordan bompengemotstandernes hovedkrav skal håndteres i et eventuelt samarbeid om å styre byen, er fortsatt uklart. FNB krever at:

Ytre bomring må rives og bomtakstene reduseres

Bybanen til Åsane skal ikke bygges – og i alle fall ikke gå over Bryggen

– Får sikkert tak i nummeret

Da Aafløy ankom valgvaken mandag, gjorde han det klart at han ikke har tenkt å stå med luen i hånden for noen av de andre partiene.

– Jeg har ikke tenkt å ringe noen. Dersom noen er interessert i å snakke med oss, så får de sikkert tak i nummeret, sier Aafløy.

Etter at resultatet var klart, var han like krystallklar på hva som vil være viktigste sak i eventuelle forhandlinger:

– De 15 bommene i ytre bomring må bort. Det kravet er ufravikelig, sier Aafløy – vel vitende om at både statsminister Erna Solberg og Høyres Harald Victor Hove har avvist nettopp dette.

Hove sa i valgkampen at det ikke kommer på tale å rive de nye bomstasjonene i ytre bomring. Og Erna Solberg bekreftet så seint om i slutten av august, etter bompengeforliket i regjeringen, at det ikke er aktuell politikk for Høyre.

– Bommene må bort

Aafløy er like steil på sine krav:

– Vi kommer aldri til å støtte et byråd som ikke vil fjerne ytre bomring, sa han da resultatet var klart.

– Kan dere forhandle om hvor raskt det skal skje?

– Poenget er at de må bort. Det tror jeg også de andre partiene vet. Vi får se om noen ringer til oss, sier Aafløy.

Han legger ikke skjul på at det føles godt å dra i land et så godt resultat.

– Vi kniver med Høyre og Ap om å være største parti. De har sine store valgkampmaskiner. Vi har vært 21 personer, med 40.000 kroner å bruke. Vi har hatt helt andre forutsetninger, og likevel greier vi dette, sier Aafløy.