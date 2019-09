Fem partier er blitt enige om å kaste Terje Søviknes. Nå tar Arbeiderpartiet makten i nye Bjørnafjorden kommune.

Rundt klokken 20 søndag kveld ble det klart: Opposisjonspartiene i nye Bjørnafjorden kommune er blitt enige om en samarbeidsavtale.

Ny ordfører i Bjørnafjorden blir Trine Lindborg (Ap) og varaordfører er Harald Lekven (Sp). Det bekrefter flere kilder til BT.

Dermed er 20 års Frp-styre i Os kommet til en ende. Partiet har mistet sitt fremste utstillingsvindu.

Samarbeidsavtalen er mellom MDG, Sp, Ap, KrF og med SV som støtteparti.

– Nå er vi veldig stolt og glad over at vi har kommet i mål med forhandlingene. Jeg kjenner på entusiasme for å bygge en kommune med et flott lag som jeg skal være lagkaptein på, sier påtroppende ordfører Trine Lindborg (Ap).

Én uke med forhandlinger

Forhandlingene om den nye koalisjonen har tatt vel én uke:

– Det har tatt tid. Fra dag én har vi hatt et felles mål og et felles prosjekt. Det er alltid frem og tilbake i slike forhandlinger, men jeg har opplevd forhandlingene som konstruktive hele veien. Det har vært god stemning og positive. Vi er veldig glad for at vi har kommet til denne løsningen, legger hun til.

Hun trekker frem at det er snakk om en kommunesammenslåing, og at det derfor er mange hensyn å ta:

– Alle kjenner ikke hverandre like godt. Jeg synes ikke det har tatt så fryktelig lang tid. Denne tiden har vi trengt for å være trygg på at dette blir bra, sier hun.

– 70 prosent ønsket annen politikk

– Mange vil snakke om at du erstatter Terje Søviknes som ordfører. Har du noen tanker om det?

– Nesten 70 prosent av innbyggerne i Bjørnafjorden ønsker noe annet enn Frp-politikk, og da er det naturlig for oss å stå sammen om å høre på velgerne våre. Noe annet enn det har jeg ikke lyst til å kommentere, sier Lindborg.

– Vi er bare glade, og stemningen er preget av positivitet og entusiasme. Dette er en ny kommune med blanke ark, legger hun til.

Privat

Stor entusiasme

Lindborg ønsker å trekke frem valgdeltakelsen og entusiasmen hun merket i forkant av kommunevalget.

– Hva er ditt hovedønske som ordfører?

– Nå er det å bygge den nye kommunen med åpne prosesser, tillit og en god og stødig styring, sier hun.

Forhandlinger hele helgen

Mandagens valg ble ikke som sittende ordfører Terje Søviknes (Frp) ønsket. Selv om Frp ble største parti, med 32,1 prosent av stemmene, manglet Frp og Høyre ett mandat for å fortsatt ha flertall i nye Bjørnafjorden kommune.

I helgen har forhandlingene gått for fullt.

MDGs Nils-Anders Nøttseter er fornøyd med det som nå blir utfallet.

– Nå får vi mulighet til å jobbe frem den nye retningen som flertallet av velgerne i Bjørnafjorden ville ha. Det gleder vi oss til.

Han beskriver forhandlingene som «spennende».

– Men visjonen har vi alle vært enige om, og derfor har vi fortsatt å jobbe så lenge som vi har. Nå er vi godt fornøyde.

SV: - Veldig fornøyd

SV er med som støtteparti for den politiske plattformen. Asle Olsen i SV opplever at alle partiene hadde lyst på en styringsendring i kommunen, og sier at partiene er «godt fornøyd med løsningen».

– Jeg tror det er bra for kommunen å starte med en annen retningen enn det vi har hatt i særlig Os-delen av kommunen. Vi får nå en mer åpen kommune, sier Olsen.

Han mener det er lettere å komme til enighet når det er færre partier.

– Vi har fått plass i det politiske utvalget i bytte for det. Så er de fremdeles avhengige av enten oss eller Høyre og Frp for å få til saker, sier han.

– Hva tenker du om at Søviknes må tre til side?

– Personen er ikke det viktigste, det viktigste er retningsendringen, sier Olsen.

Høyre: – Tydeligvis er vi på utsiden

Marie Bruarøy fra Høyre har sittet som varaordfører i Os de siste fire årene. Hun vikarierte også som ordfører da Terje Søviknes var statsråd i to år. Da BT tok kontakt søndag kveld var hun ikke klar over den siste utviklingen.

– Er dere helt på utsiden her?

– Tydeligvis er vi det. Vi var kjent med at det skulle være forhandlinger i ettermiddag, og hadde ventet oss en telefon.

Den kom ikke.

– Vi har hatt løpende dialog og vært i sonderinger med Frp og KrF, og hadde ventet at KrF skulle komme tilbake. De er tydeligvis fornøyde med det de har oppnådd i regnbuealliansen.

Det vil si at Frp og Høyre blir opposisjonspartier de neste fire årene.

– Det synes vi er synd for Bjørnafjorden kommune. Det vil bli vanskelig for så mange partier å bli enige, sier Bruarøy.

Hennes foretrukne utfall hadde vært et samarbeid mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

– Skal jeg være helt ærlig hadde jeg håpt at vi ville finne sammen. Dessverre var Sp tydelige overfor velgerne på tampen av valgkampen om at de ikke ville samarbeide med Frp. Det synes jeg er beklagelig.