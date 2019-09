Maleriet på Bryggeloftet

Bildet av Nordnesbodene er skadet. Og eieren vil at det skal være slik. Av en god grunn.

NORDNESBODENE: Ta en ekstra kikk på dette maleriet av Andreas Nordahl neste gang du er på Bryggeloftet. Tor Høvik

For mindre enn 2 timer siden

Bildet henger innerst på kortveggen på Bryggeloftet i Bergen. Det har flere skader som ikke er reparert. Og det er med vilje. Mange gjester har nok lurt på det i årenes løp.

– Du skjønner det har en historisk forklaring, sier daglig leder Gaute Birkeli i Bryggeloftet & Stuene.

– Under eksplosjonsulykken på Bryggen i 1944 ble alle vinduene i Bryggestuen blåst inn. Flere av maleriene ble skadet av glassbitene, blant dem bildet av Nordnesbodene. Hele stedet her er jo fullt av historie, og dette bildet er bevisst ikke reparert. Det er et minnesmerke, forklarer han.

Så ut som en slagmark

Klokken 08.39 torsdag 20. april 1944, skjedde det. 120 tonn dynamitt, 6 tonn lunter og fenghetter i lasterommet på «Voorbode» gikk i luften.

Få sekunder etter ser store deler av Bergen sentrum ut som en slagmark.

Trolig har ingen norsk by noen gang vært rammet av en større katastrofe enn ­Bergen denne dagen, på Adolf Hitlers fødselsdag. Nesten hundre nordmenn og over 50 tyskere mister livet. Over 4800 mennesker ble skadet.

SKADE: Skadene etter eksplosjonsulykken er godt synlige på lerret i maleriet. Tor Høvik

SKADE: Skadene etter eksplosjonsulykken er godt synlige på lerret i maleriet. Tor Høvik

Malte for kost og losji

Mange av bildene på Bryggeloftet og i Bryggestuen er ikke signert.

– De bildene ble malt av to malere fra Bodø, Andreas Nordahl og Blix, som gikk under navnet «Bodø-Blix». De var begge utdannet i Tyskland, og bildene ble malt som betaling for kost og losji, forteller Birkeli.

Bildet av Nordnesbodene er malt av Andreas Nordahl i 1910. Han var født i Bodø og døde i Bergen i 1956.

Inne i «Safen» på Bryggeloftet henger et annet maleri av Nordahl. Det er av skipet « Brødrene».

Det finnes flere malerier av Andras Nordahl i Bergen. Ett bilde av tre nakne kvinner vakte ganske stor oppsikt da det ble funnet inni en vegg i Skostredet. Det bildet er også trolig malt av Andreas Nordahl.

Hospits i Solegården

Bryggestuen var den gang i Bryggen 11, Revelsgården, der var også Hotel Metropol. I Bryggen 13, Solegården, var det hospits.

Fra 1944 frem til 1958 var Bryggen 13 administrasjonsbygning for Det Bergenske Dampskibsselskap.

Først i 1977 overtok Bryggestuen lokalene i andre etasje i Bryggen 13. Da fikk vi Bryggeloftet.

Birkeli viser oss rundt i lokalene, det er nesten som ett museum. Det er bilder, skipsmodeller og antikviteter overalt.

VIKTIG HISTORIE: Daglig leder Gaute Birkeli (41) i Bryggeloftet & Stuene, mener det er viktig å ta vare på historien. Bildet bak ham er maleriet av Nordnesbodene, de samme bodene som nå står til forfall. Tor Høvik

Bryggestuen har vært i de samme lokalene på Bryggen siden 1910. Både bilder og gjenstander ellers er godt holdt.

– Hver ting har sin historie. Det er nesten utrolig at det har godt så bra, når en tenker på all den røykingen, drikkingen og lapskausen som har vært her opp gjennom tidene, medgir Birkeli.