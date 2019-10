KrF går ut av byrådsforhandlingene. Full forvirring om hvor Senterpartiet står.

KrF ha besluttet å tre ut av byrådsforhandlingene. Nå kaller Høyre inn til samtaler med blant andre Sp, som Ap mener de allerede har en avtale med.

GÅR UT AV BYRÅDET: Håkon Pettersen i KrF har i dag meddelt at de fratrer byrådet. Jannica Luoto (arkiv)

Håkon Pettersen, forhandlingsleder for KrF, begrunner bruddet med en erkjennelse av at den politiske avstanden mellom partiene har vist seg å være for stor til at et byrådssamarbeid er mulig.

– Etter gode, konstruktive samtaler gjennom flere uker ser vi at avstanden er for stor til at dette er noe vi kan gå for. KrF er bedre tjent med en friere rolle, sier han til BT.

Med bakgrunn i dette har Pettersen i dag tidlig orientert byrådsleder om at KrF etter eget ønske fratrer byrådet, skriver Bergen KrF i en pressemelding.

Høyre inviterer til samtaler

Harald Victor Hove (H) har fått med seg nyheten, og nøler ikke.

– Vi inviterer nå til samtaler om samarbeid. Samtalene finner sted klokken 12 lørdag på Radisson-hotellet på Bryggen.

– Vi har invitert FNB, Senterpartiet, KrF, Frp og Pensjonistene. Alle har sagt ja, bortsett fra Senterpartiet, som vi fremdeles venter på svar fra.

KLAR: Hove speider etter samarbeidspartnerne i lobbyen til SAS-hotellet. Trygve Opheim

Hvor Senterpartiet står i denne saken, er imidlertid uklart.

I en pressemelding fra Roger Valhammer (Ap) står følgende:

– Jeg er glad for at vi har avklart et valgteknisk samarbeid med Senterpartiet og Rødt for bystyreperioden 2019-2023, og at vi kan gå videre med et Ap-ledet byråd. Sammen med Venstre, SV og MDG er går vi nå i sluttforhandlinger med sikte på å danne et nytt byråd.

Valhammer står på sitt

Hove påpeker at det står i pressemeldingen til Arbeiderpartiet at Senterpartiet har sagt ja til et valgteknisk samarbeid med dem.

– Men Ove Sverre Bjørdal sier til meg at det har han ikke gjort, sier Hove, som nå avventer tilbakemelding fra Senterpartiet.

Byrådsleder Roger Valhammer står imidlertid på uttalelsen sin om valgteknisk samarbeid med Sp.

– Jo. Jeg har fått bekreftet det fra Ove Sverre. De har også sagt til Hove og Høyre at det ikke er aktuelt med samarbeid den veien.

– Hvordan er samarbeidet formalisert?

– Vi er ikke enige om fordelingen av vervene på bystyresiden. Men vi er enige om å bli enige.

Sp: – Dette må dementeres

Anne Brit Reigstad, andrekandidat på listen til Senterpartiet etter Bjørdal, avviser at Senterpartiet har inngått et valgteknisk samarbeid med Ap.

– Det har vi ikke gått inn på. Dette har vi ikke diskutert, sier Reigstad, som ikke vet hvorfor Bjørdal eventuelt har sagt dette til Arbeiderpartiet.

Hun understreker at et slikt samarbeid ikke er klarert med styret i Senterpartiet.

Nå prøver hun å finne ut hva som har skjedd.

– Dette må dementeres i dag.

Skal ikke ha noe med Ap

Etter å ha snakket med Bjørdal ringer Reigstad opp igjen til BT sammen med nummer tre i bystyregruppen, Olav Reikerås. Reikerås sier han var ute på tur da nyheten om dette sprakk.

– Bare for å understreke dette. Vi har ikke gått med på noe valgteknisk samarbeid med Ap. Og vår oppfatning er at vi ikke skal ha noe mer å gjøre med Ap i lang tid fremover.

– Hvorfor ikke?

– Vi skal ikke svikte velgerne våre på trasévalget over Bryggen. Vi skal stå rakrygget nå i forhold til det vi har lovet våre velgere. Politikk er å holde løfter, svarer Reigstad.

De to sier de nettopp har hatt en samtale med Bjørdal.

– Dette må være en misforståelse det som er skjedd, sier Reigstad som sier de skal møtes om kort tid.

Får ikke svar

Hvorvidt de rekker forhandlingene med Høyre som skjer på Bryggen er uvisst.

– Vi kan uansett ikke gå inn i et valgteknisk samarbeid med et byråd som har i sin politiske plattform at Bybanen skal gå over Bryggen. Dette er det ingen logikk i.

BT har forsøkt å få tak i Bjørdal, som er Sps gruppeleder i bystyret, uten hell.

Går ut av byrådet

I en pressemelding fra Bergen KrF begrunner Pettersen de avsluttede forhandlingene på denne måten:

– Gjennom flere uker har vi hatt konstruktive politiske samtaler med Ap, MDG, SV og Venstre. Det har tatt lang tid å arbeide frem en helhet med fem partier rundt bordet. Når vi nå har en helhetlig skisse er konklusjonen at dette fører politikken lenger til venstre enn vi opplever KrFs velgere i Bergen har ønsket.

– Når KrF nå forlater forhandlingsbordet vil vi nullstille oss og se hvordan vi kan får mest mulig gjennomslag for KrFs politikk i kommende periode, står det i pressemeldingen.