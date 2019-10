Nytt kokevarsel på Askøy: – Vi håper alt er i orden i morgen

– Vi av alle vet hva slags konsekvenser det kan få dersom det har kommet noe i vannet, sier VA-sjef Anton Bøe.

OMFATTENDE: Rundt 15.000 innbyggere skal være berørt av kokevarselet. Bård Bøe (arkiv)

For mindre enn 1 time siden

Fredag kveld ble det sendt ut nytt kokevarsel til alle abonnenter ved Kleppe vannverk.

Et rensefilter i anlegget skal ha blitt satt ut av drift en kort tid i løpet av fredag.

– Det er en teoretisk mulighet for at det har kommet noe vannet, og da er det standard prosedyre å sende ut varsel, sier Bøe lørdag formiddag.

Kommunen har tatt prøver av drikkevannet, og venter å få svar på disse i løpet av søndag.

VARSEL: Flere tusen askøyværinger fikk denne meldingen fredag kveld. 221 – tipser

Tre varsler på fire måneder

Dette er det tredje kokevarselet for abonnentene ved Kleppe vannverk siden juni. Da ble det funnet E. coli i drikkevannet, som førte til at over 2000 askøyværinger ble syke. 1. august ble det igjen funnet E. coli i et annet basseng tilknyttet vannverket.

Bøe er tydelig på at gårsdagens kokevarsel skiller seg fra de to andre.

– Dette handler ikke om at det er bakterier i vannet, men om et avvik i renseprosessen.

– Fristende å si at det går greit

Også kommunen understreker på nettsidene sine at gårsdagens varsel ble sendt ut for å være føre var.

Bøe sier han likevel at askøyværingene kan være frustrert.

– Når ting som dette skjer kan det være fristende å si at det går helt greit, og ikke sende ut kokevarsel. Men vi av alle vet hva slags konsekvenser det kan få, sier Bøe.

Fakta Kleppe vannverk Rundt 15.000 innbyggere får vann fra Kleppe vannverk. De bor i følgende områder: Kleppestø til Framo (Alfa Laval) i Florvåg

Kleppe

Øvre Kleppe

Strusshamn

Lønvarden

Follese

Hetlevik

Stongafjellet

Marikoven

Juvikflaten

Horsøy

Satt utskiftningsplan på pause

– Er det vanlig at feil som dette skjer?

– Jo eldre komponentene er, jo hyppigere vil det skje. Vi hadde planlagt en utskiftning tidligere i år, men på grunn av det første kokevarselet ble ikke dette gjort, sier Bøe.

Bøe referer til kokevarselet som ble sendt ut i juni, da ble det funnet E. coli i drikkevannet på Kleppe. Over 2000 askøyværinger ble syke. Utskiftingsplanen måtte dermed settes på pause.

– Jeg forstår at folk er frustrert. Vi gjøre dette for å ivareta folkehelsen, men det blir ikke oppfattet slik dessverre. Vi må likevel gjøre jobben vår, og kommer til å fortsette å sende ut kokevarsler dersom prosedyre tilsier det.