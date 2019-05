Folkehelseinstituttet følger opp personene i reisefølget til den rabies-smittede pasienten i Førde.

– Pasienten er smittet og alvorlig syk. Tilstanden er uendret og pasienten ligger på intensivavdeling, sier fagdirektør i Helse Førde, Trine Hunskår Vignes til BT søndag ettermiddag.

Hun ønsker ikke å gå ut med opplysninger om behandlingen, annet enn at det arbeides kontinuerlig med smitteverntiltak.

Pasienten ble bitt av en hund under en ferietur i Sørøst-Asia for to måneder siden, og har blitt gradvis dårligere.

Torsdag ble det tatt prøver og sendt til analyse i Sverige, ettersom det ikke er noen i Norge som gjør slike analyser. Lørdag fikk Helse Førde bekreftet at pasienten var smittet av rabies.

Overfor NRK sier overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet at det jobbes med å kartlegge rabies-smitte hos andre i reisefølget.

Fakta: Rabies Rabies, også kalt hundegalskap, forekommer i mer enn 150 land og områder i verden. Verdens helseorganisasjon har beregnet at 50.000-70.000 personer årlig dør av rabies. De fleste tilfellene rapporteres hos barn i Asia (spesielt India) og Afrika. I 99 % av alle tilfellene har den syke vært eksponert for rabiessmittet hund. Rabies har et raskt forløp. Sykdommen debuterer med smerter og ubehag i og rundt bittstedet, samt sykdomsfølelse. Deretter følger uro, depresjon og angstanfall. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

– Personene er kontaktet. De følges opp med nødvendige smitteverntiltak, sier Feruglio.

Personer i samme reisefølge som var i kontakt med den aktuelle hunden blir fulgt opp av det lokale helsevesenet, for å sikre at de som trenger det får forebyggende behandling mot rabies, opplyser NRK.

Rabies, som også kalles hundegalskap, er en svært alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet.

– Rabies er en virussykdom som smitter mellom dyr, og som kan smitte til mennesker ved bitt. Den er ofte forbundet med hundebitt, klor eller slikk fra et smittet dyr, sa overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet til BT fredag.