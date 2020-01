Setter opp bussprisene - men så skal de ned igjen

Lørdag settes prisene på buss og bane opp. Men deretter skal fylkespolitikerne vedta hvordan prisene skal ned igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

DYRERE OG BILLIGERE: Fra 1. februar blir det dyrere å ta buss og bane i Vestland. Men i løpet av våren skal det etter planen bli adskillig billigere igjen, dersom byvekstavtalen godkjennes i alle kommunestyrer. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Det går ofte opp og ned på vestlandske veier, og for kollektivpassasjerer vil det gå litt opp og ned prismessig også fremover.

1. februar innføres de nye takstene som ble vedtatt i høst. De innebærer at en enkeltbillett vil øke fra 38 til 39 kroner, mens en 30-dagers periodebillett for voksne øker fra 780 til 800 kroner. De største økningene kommer for barne- og ungdomsbilletter (se faktaboks).

Fakta Prisøkning 1. februar Enkeltbillett Voksen 39 kroner (+ 1 kr)

Barn 20 kroner (+ 1 kr)

Honnør 20 kroner (+ 1 kr) 30-dagers periodebillett: Voksen 800 kroner (+ 20 kr)

Barn 400 kroner (+ 35 kr)

Honnør 400 kroner (+ 10 kr)

Student 480 kroner (+ 20 kr)

Ungdomsbillett 400 kroner (+ 35 kr)

...og ned igjen

Men samtidig holder fylkeskommunen på å planlegge hvordan kollektivprisene i bergensområdet skal settes ned igjen.

Som et resultat av bompengeforliket i regjeringen har nemlig Vestland fått 50 millioner kroner som er øremerket lavere kollektivpris i bergensområdet. Nå skal fylkespolitikerne avgjøre hvordan de skal brukes. Uansett vil prisnedgangen være større enn den prisøkningen som kommer 1. februar.

– Jeg skjønner at det virker rart. Men det har en enkel forklaring: Da vi skulle vedta budsjettet for 2020, viste vi ikke om pengene kom eller hvordan de skulle fordeles. Vi var frustrerte over det da, og ber om forståelse for at det har blitt slik denne gangen, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp).

Han håper at de nye, billigere prisene vil bli innført fra 1. mai.

– Vi ønsker at intermessoet med høyere priser skal bli så kort som mulig. Men vi er avhengig av at alle parter godkjenner byvekstavtalen vi ble enige med staten om før jul. Dersom en av kommunestyrene ikke sier ja til den, kommer ikke disse pengene, sier han.

Både Bergen og Alver kommunestyre skal behandle avtalen onsdag 29. januar.

Tre alternativer

Politikerne har fått presentert tre alternativer av administrasjonen:

Alle pengene brukes til å redusere prisen på periodekort. Da vil for eksempel et 30 dagers periodekort for voksne gå fra 800 kroner etter 1. februar til 715 kroner, som også er 65 kroner mindre enn det har kostet hittil. Alle andre periodeprodukt vil i så fall reduseres tilsvarende. En ungdomsbillett (30 dager) vil ende opp med å koste omtrent det samme som før prisstigningen. Alle pengene brukes til å redusere prisen på enkeltbilletter. Da vil for eksempel prisen for en voksenbillett kunne senkes fra 39 kroner til 35 kroner. En kombinasjon av de to. Da senkes prisen for en voksenbillett til 37 kroner, mens en 30 dagers periodebillett for voksne går fra å koste 800 kroner til 760 kroner.

Vil prioritere periodekort

Administrasjonen anbefaler det første alternativet, som også er i tråd med ønsket fra byrådet i Bergen.

– Vi mener det er viktigst å prioritere dem som tar kollektivt ofte, og gjøre det enda mer attraktivt å kjøpe seg periodekort, sa byrådsleder Roger Valhammer da nyheten om de ekstra kollektivmidlene kom i august.

Den gang så riktignok kommunen for seg at månedskortene kunne bli hele 200 kroner billigere. Det vil ikke skje. For det første er potten til Bergen lavere enn politikerne da forventet (50 millioner mot 73 millioner).

I tillegg skal pengene brukes til flere enn bare bergensere. Sone A, som Bergen tilhører, innbefatter nemlig også Askøy, Øygarden, Alver, Osterøy og store deler av Bjørnafjorden.

ALLE SKAL FÅ: Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) mener fylket selv må ta ekstraregningen for billigere billetter til dem som ikke bor i bergensområdet. Foto: Tuva Åserud

Blir billigere for alle

– 95 prosent av kollektivproduksjonen i fylket ligger i den sonen. Dersom vi skulle skille ut Bergen, bryter hele billettsystemet vårt sammen, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp).

Han støtter forslaget om å bruke kuttet på periodekort, men sier at han er åpen for å debattere det.

– Vi merker oss at enkelte reagerer på prisen på enkeltbilletter. Forskning viser likevel at det er frekvens og å satse på dem som tar kollektiv ofte som er viktigst, sier han.

Også de resterende fem prosentene kollektivpassasjerer i resten av fylket vil få billigere billetter.

– Men den regningen vil fylket ta selv. Vi synes ikke det er rett å gjøre forskjell, når det dreier seg om såpass lite, sier Askeland.

Planen er at Vestland fylkesting på sitt møte i mars skal vedta de nye prisene. Dersom alle kommunestyrer har godkjent byvekstavtalen innen den tid, vil da prisene kunne bli tatt i bruk fra 1. mai.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 22:18 Oppdatert: 28. januar 2020 22:32

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt