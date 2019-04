Seks unge skal ha vært involvert i dødsulykken i Åsane. Tre skal ha stukket fra stedet og ble funnet i natt – i gangavstand fra ulykkesstedet.

Mandag morgen opplyste Vest politidistrikt at etterforskningen tilsier seks involverte i ulykken, i aldersgruppen 17–21 år.

En av dem mistet livet, mens fem ble sendt til Haukeland sykehus.

De seks involverte er ifølge politiet fem unge menn/gutter og én jente.

Jenten er blant de to alvorlig skadde som i 13-tiden mandag fortsatt lå på sykehus.

Tre andre fikk lettere skader og er utskrevet. Dette er de tre som politiet mener stakk av.

– Det var en ung mann som omkom. Han skal obduseres tirsdag, og da regner jeg med vi får helt sikker identitet på ham, sier politiadvokat Thomas B. Arntsen, påtaleansvarlig for saken.

Han sier, basert på etterforskningen til nå, at fart fremstår som et moment.

– Det kan virke som om fart kan ha vært medvirkende til det svært alvorlige utfallet.

Arntsen kan ikke si om den omkomne var passasjer eller sjåfør.

– Funnet i gangavstand

De tre som skulle ha forlatt stedet ble funnet natt til mandag. Hunder og en drone fra brannvesenet var med i søket.

De er siktet for overtredelse av veitrafikkloven, ifølge Arntsen for å ha forlatt et ulykkessted.

Siktelsen er tatt ut etter en paragraf i vegtrafikkloven som handler om plikter ved trafikkuhell.

– Vi er av den klare oppfatning at de tre var i bilen da den krasjet. Det var én død og to skadde igjen da de forlot ulykkesstedet, sier Arntsen til BT.

Politiadvokaten sier de tre ble funnet «på en adresse», men kan ikke si om de ble funnet samlet.

– De ble funnet ikke rett i nærheten, men i gangavstand.

Om de involverte i ulykken sier Arntsen at flere av dem har tilknytning til Åsane-området.

– De fremstår som en gruppe som kjenner hverandre.

Mandag ettermiddag var de tre siktede utskrevet fra sykehus. Politiadvokat Arntsen sa i 13-tiden at de enten er i avhør eller venter på å bli tatt inn.

Vil bli obdusert

Politiet opplyser videre at de mener å vite avdødes identitet, og skriver at nærmeste pårørende er varslet.

Sølvi Vetås, fungerende sjef i Bergen nord, sa mandag morgen til BT at det er for tidlig å si noe konkret om årsakssammenhengene.

– Det er flere til legeundersøkelse på Haukeland som vi ikke har fått snakket med. Skadeomfanget deres har vi ikke fått tilbakemelding om, sa Vetås.

Hun opplyste at det er tatt ganske mange vitneforklaringer.

LARS KVAMME

To satt fastklemt

Politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen var mandag morgen i ferd med å avslutte arbeidet på ulykkesstedet, som ligger på strekningen mellom Blådalen og Tertnesveien/Tertneskrysset.

To personer satt fastklemt i bilen da nødetatene kom til stedet. De to ble frigjort av brannvesenet.

Det er foreløpig uklart hvilke skader de fem som er sendt til Haukeland fikk i ulykken.

Bilen: – Står ikke registrert på noen av dem

Bilen som krasjet står ikke registrert på noen av de seks involverte, opplyser politiadvokat Arntsen til BT. Politiet vet hvem som eier bilen.

– Ingenting tilsier at den er stjålet.

– Dere mener det var seks personer i bilen. Var den registrert for det?

– Det tror jeg vi kan slå fast at den ikke var.

– Var det noen øyenvitner til ulykken?

– Vi var i dialog med flere på stedet. Men jeg vet ikke om noen kan si noe om akkurat selve ulykken.

Forbipasserende varslet

Nødetatene ble varslet om ulykken av forbipasserende.

Et større område ble avstengt etter ulykken. I 05-tiden mandag åpnet veien, fylkesvei 267, for fri ferdsel igjen.

Ingen foreløpige konklusjoner

– Vi starter nå et langsiktig arbeid for å finne ut av årsaken til ulykken, slik vi går i dybden på alle dødsulykker. Vi har ingen foreløpige konklusjoner. Vi vil bistå politiet i deres videre arbeid, sier Anne Margrethe Bøe i Statens vegvesens ulykkesgruppe.

Hun sier gruppen rutinemessig ble kalt ut til ulykken søndag kveld.

– For oss er det viktig å komme så tidlig som mulig i gang med arbeidet. Et varmt skadested gir det beste utgangspunktet for å finne svarene vi er på jakt etter, sier Bøe.

Statens havarikommisjon for transport har registrert ulykken.

– Jeg har lest om ulykken i pressen. Min foreløpige konklusjon er at vi ikke gjør noe med saken, men avventer hva som videre kommer frem, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i SHTs veiavdeling.