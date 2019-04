Seks unge skal ha vært involvert i dødsulykken i Åsane søndag kveld. Tre skal ha stukket fra stedet og ble funnet i natt - i gangavstand fra ulykkesstedet.

– Etterforskningen så langt tilsier at seks personer var involvert i ulykken. De er i aldersgruppen 17–21 år, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

En av ungdommene mistet livet, mens fem personer er til behandling eller til observasjon ved Haukeland universitetssykehus.

Det ble satt i verk leting etter tre personer som skulle ha forlatt stedet, opplyser politiet, og disse tre ble funnet natt til mandag.

Hunder og en drone fra brannvesenet var med i søket.

– Disse er siktet for overtredelse av veitrafikkloven, skriver politiet i en pressemelding mandag formiddag.

Det er foreløpig ikke avklart hvor de involverte har sittet i bilen.

– Funnet i gangavstand

De tre som skal ha stukket fra stedet er blant dem som ble tatt til behandling på sykehus.

Siktelsen mot dem er etter paragraf 12, som handler om plikter ved trafikkuhell.

Politiadvokat Thomas B. Arntsen i Vest politidistrikt sier siktelsen handler om å forlate et ulykkessted.

– Vi er av den klare oppfatning at var i bilen da den krasjet. Det var én død og to skadde igjen da de forlot ulykkesstedet, sier Arntsen til BT.

Politiadvokaten sier de tre ble funnet «på en adresse», men kan ikke si om de ble funnet samlet.

– De ble funnet ikke rett i nærheten, men i gangavstand.

Om de involverte sier Arntsen at flere av dem har tilknytning til Åsane og Åsane-området.

– De fremstår som en gruppe som kjenner hverandre.

Ifølge Arntsen er noen av dem som havnet på Haukeland i ferd med å kunne bli utskrevet.

– Da går vi i gang med avhør av dem. Det virker som det har gått forholdsvis bra. Og de tre som vi mener har forlatt ulykkesstedet, var åpenbart ikke alvorlig skadet.

– Kan dere foreløpig si noe om fart?

– Det er vanskelig å si noe konkret pr. nå, og sånn sett er det foreløpig helt i det blå. Jeg har ikke lest alle rapporter, og kan ikke si om det var bremsespor på stedet som kan knyttes til ulykken.

Vil bli obdusert

Politiet opplyser videre at de mener å vite avdødes identitet, og skriver at nærmeste pårørende er varslet.

– Det er imidlertid ikke fastslått sikker identitet, og politiet vil derfor ikke gå ut med ytterligere informasjon om de enkelte involvertes kjønn og alder, heter det.

Sølvi Vetås, fungerende sjef i Bergen nord, sier mandag morgen til BT at det er for tidlig å si noe konkret om årsakssammenhengene.

– Det er den del til legeundersøkelse på Haukeland som vi ikke har fått snakket med. Skadeomfanget deres har vi ikke fått tilbakemelding om, sier Vetås.

Hun opplyser at det er tatt ganske mange vitneforklaringer.

LARS KVAMME

To satt fastklemt

Politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen var mandag morgen i ferd med å avslutte arbeidet på ulykkesstedet, som ligger i krysset Ervikveien-Tertnes i Åsane.

Det et opprettet sak på forholdet. Den videre etterforskningen vil foregå ved Bergen Nord politistasjon.

To personer satt fastklemt i bilen da nødetatene kom til stedet. De to ble frigjort av brannvesenet.

Det er foreløpig uklart hvilke skader de fem som er sendt til Haukeland har fått i ulykken.

Bilen: – Står ikke registrert på noen av dem

Bilen som krasjet står ikke registrert på noen av de seks involverte, opplyser politiadvokat Arntsen til BT. Politiet vet hvem som eier den.

– Ingenting tilsier at den er stjålet.

– Dere mener det var seks personer i bilen. Var den registrert for det?

– Det var den ikke; det tror jeg vi kan slå fast.

– Var det noen øyenvitner til ulykken?

– Vi var i dialog med flere på stedet. Men jeg vet ikke om noen kan si noe om akkurat selve ulykken.

Uklare omstendigheter

Det er ikke opplyst hvilket kjønn det er på de seks involverte i ulykken.

Omstendighetene omkring ulykken er ikke kjent. Det var kun en bil involvert i ulykken. Ifølge politiet dreier det seg om en personbil.

Nødetatene ble varslet om ulykken av forbipasserende.

Drone og hundepatrulje

Ifølge opplysninger Bergens Tidende fikk fra politiet søndag kveld skal en eller to personer være sett gående bort fra ulykkesstedet.

Det er usikkert om disse har vært i bilen under hendelsen, het det i en pressemelding fra politiet søndag kveld.

Brannvesenet fløy søndag kveld en drone over området rundt ulykkesstedet. Hundepatruljer var også i området for eventuelt å finne skadde.

Tre personer som skal ha vært i bilen ble seinere funnet et stykke unna ulykkesstedet.

Et større område ble avstengt etter ulykken. Vegtrafikksentralen Vest melder på Twitter klokken 05.18 at fylkesvei 267 er åpen for fri ferdsel igjen.

Ingen foreløpige konklusjoner

– Vi starter nå et langsiktig arbeid for å finne ut av årsaken til ulykken slik vi går i dybden på alle dødsulykker. Vi har ingen foreløpige konklusjoner. Vi vil bistå politiet i deres videre arbeid, sier Anne Margrethe Bøe i Statens vegvesens ulykkesgruppe.

Hun sier at gruppen rutinemessig ble kalt ut til ulykken søndag kveld.

– For oss er det viktig å komme så tidlig som mulig i gang med arbeidet. Et varmt skadested gir det beste utgangspunktet for å finne svarene vi er på jakt etter, sier Bøe.

Statens Havarikommisjon for transport har registrert ulykken, men avventer foreløpig om de skal engasjere seg.

– Jeg har lest om ulykken i pressen. Min foreløpige konklusjon er at vi ikke gjør noe med saken, men avventer hva som videre kommer frem, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i SHTs veiavdeling.