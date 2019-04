Politiet opplyser klokken 05.01 at det var seks ungdommer involvert i dødsulykken i Åsane ved 22.10-tiden søndag kveld.

– Etterforskningen så langt tilsier at seks personer var involvert i ulykken, de er i aldersgruppen 17-21 år, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

En av ungdommene mistet livet, mens fem personer er til behandling eller til observasjon ved Haukeland universitetssykehus.

Vil bli obdusert

– Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet har en formening om hvem dette er. På bakgrunn av dette er varsling av pårørende iverksatt. Avdøde vil bli obdusert, skriver operasjonsleder Arve Samsonsen i pressemeldingen.

Han opplyser videre at det ikke vil bli gitt ytterligere opplysninger om hendelsen nå.

To satt fastklemt

Politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er mandag morgen i ferd med å avslutte arbeidet på ulykkesstedet.

Det et opprettet sak på forholdet. Den videre etterforskningen vil foregå ved Bergen Nord politistasjon.

To personer satt fastklemt i bilen da nødetatene kom til stedet. De to ble frigjort av brannvesenet.

Det er foreløpig uklart hvilke skader de fem som er sendt til Haukeland har fått i ulykken.

Uklare omstendigheter

Det er ikke opplyst hvilket kjønn det er på de seks involverte i ulykken.

Omstendighetene omkring ulykken er ikke kjent. Det var kun en bil involvert i ulykken. Ifølge politiet dreier det seg om en personbil.

Nødtetatene ble varslet om ulykken av forbipasserende.

Drone og hundepatrulje

Ifølge opplysninger Bergens Tidende fikk fra politier søndagkveld skal en eller to personer være sett gående bort fra ulykkesstedet.

Det er usikkert om disse har vært i bilen under hendelsen, het det i en pressemelding fra politiet søndag kveld.

Brannvesenet fløy søndag kveld en drone over området rundt ulykkestedet. Hundepatruljer var også i området for eventuelt å finne skadde.

Et større område ble avstengt etter ulykken. Vegtrafikksentralen Vest melder på Twitter klokken 05.18 at fylkesvei 267 er åpen for fri ferdsel igjen.