Se hvordan det blåser i Kinn

Torfinn Kråkenes fikk fanget de sterke vindkastene på film.

– Det har vært friskt her i dag, forteller Torfinn Kråkenes som bor på Raudeberg i Kinn kommune.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i Sogn, Nordfjord og Sunnfjord denne uken. Fra 11-tiden mandag økte vinden på og det er ventet at den vil avta først utover onsdag morgen.

God vindutsikt

Ifølge yr.no ble det mandag målt vindkast med styrke opp mot 41,9 sekundmeter på Raudeberg. De sterkeste vindkastene ble målt ved 15-tiden.

Av erfaring vet Torfinn Kråkenes godt hvor man skal stille seg for å få den beste vindutsikten i området.

– Når det blåser som dette så er det alltid flott å se ved Refvikvatnet. Vind er jo egentlig gjennomsiktig men når det blåser på vannet her så kan vi se kreftene som er i sving, forteller han.

Utfordrende kjøreforhold

Kråkenes forteller at vinden har ført til utfordringer for trafikanter. Ved 17.30-tiden valgte veivesenet å stenge Måløybrua på grunn av den sterke vinden.

Også i Bergen har det blåst kraftig mandag. Politiet måtte holde vakt på hver side av Sotrabrua for å sikre at tunge kjøretøy skulle komme seg trygt over, etter at deler av en lastebil blåste på sjøen mandag formiddag.

Mandag kveld forteller Torfinn Kråkenes at det fortsatt blåser kraftig i Kinn.

– Vi bor i tømmerhus så dette hører vi godt, men det går bra vi tåler litt vind, sier han.