Fremover kan både shortsen og paraplyen bli hjemme, men solbrillene må nok med.

Etter en regnfull mars, er det endelig tid for på legge fra seg paraplyen og regnjakken i en periode.

– Vi har et høytrykk ligger nordvest for oss som sørger for finvær, sier meteorolog Anne Hesby Palm.

I mars falt det 249,5 millimeter med nedbør i Bergen, men april ser ut til å bli betydelig tørrere.

– Det kan komme en liten byge på onsdag, men ellers vil det være oppholdsvær fremover, sier Palm.

Finvær til påske

Julen varer kanskje ikke helt til påske, men mye tyder på at finværet kommer til å gjøre det.

– Første del av påsken ser veldig bra ut. Det er litt langt frem i tid, men det virker absolutt lovende, sier Palm.

Været ligger an til at man kan få utført klassiske påskeaktiviteter.

– Det blir nok gode muligheter til å sitte i hytteveggen i solen og nyte en Kvikklunsj eller appelsin, sier meteorologen.

Jan M. Lillebø (arkiv)

Ikke sommertemperaturer

Til tross for sol og oppholdsvær, vil temperaturene være nærmere ti enn 20 på gradestokken.

– Temperaturene er litt lavere enn forrige uke, og vil ligge på rundt 12 grader. Det er altså ikke spesielt høye temperaturer, og med klar himmel må man også være forberedt på nattefrost, sier meteorologen.

Selv om temperaturene holder seg forholdsvis normale, går mengden nedbør litt utenom det vanlige.

– Det er ikke helt uvanlig med slike stabile høytrykk. Men, vi er ikke så vant til å se så lite nedbør over en lengre perioder i Bergen, sier Palm.

BERGENS TIDENDE

– Husk at det er vår

Selv om værmeldingen er stabil fremover, legger Palm vekt på at man ikke må glemme at det er vår.

– Våren i Bergen pleier å være ganske ustabil, og kan by på mye forskjellig vær, sier hun.

For eksempel, forteller hun at det ikke er uvanlig at det er som og varme en dag, og snø og kuldegrader neste.

– Det er bare å nye finværet fremover, og komme seg ut i solen.