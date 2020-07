Byråden: – En fallitterklæring for transport­politikken om Ryde vinner

Byråd i Bergen kommune kaller det en fallitterklæring over transportsektoren og en krise for regjeringen om elsparkesykkelutleier vinner rettssak mot kommunen.

Byråd Thor Haakon Bakke (MDG) frykter konsekvensene hvis Bergen kommune taper i tingretten denne uken mot elsparkesykkelutleieren Ryde. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), sier til VG at han frykter konsekvensene hvis Bergen kommune taper i tingretten denne uken mot elsparke­sykkel­utleieren Ryde.

Kommunen mener at utleieren må søke om tillatelse fra kommunen til å leie ut sparkesyklene, mens selskapet er uenige i dette.

– En fallitterklæring

Vinner kommunen, må selskapet midlertidig fjerne sparkesyklene fra gatene til en endelig avgjørelse kommer.

– Hvis retten konkluderer at man kan drive kommersiell utleievirksomhet av el-løpehjul uten avtale med kommunen, altså at kommunen ikke kan regulere dette, er det en fallitterklæring for transportpolitikken, sier Bakke.

Bergen bilhjelp har tauet inn 49 elsparkesykler på oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen. Ryde truer nå med erstatningskrav.

Rydes advokat Anne Christine Wettre kaller tauingen av elsparkesyklene deres en kampanje fra kommunen, og varsler at de vurderer å gå til erstatningskrav mot inntauingsselskapet, skriver BA.

Vurderer å gå til sak

– Etter vår oppfatning er det ikke på grunn av feilparkeringer, dette har de utført i utstrakt grad siden Ryde etablerte seg i Bergen, sier Wettre, som også påpeker at de vil vurdere å gå til sak om inntauingen er uhjemlet.

– Dersom kjøretøyet er til hinder, skal eier kontaktes og om nødvendig kan det taues inn.