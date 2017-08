Dyranut Fjellstova er til sals. Seljaren Kari Varberg Øydvin håpar dei nye eigarane vil ha vit til å nyta fjellet og fridomen, og mot til å ta utfordringane.

– Det må vera dette dei vil, og dei må få glede ut av det, seier Øydvin. Ho har drive Dyranut Fjellstova i 21 år, dei første 13 åra saman med mor si. På Dyranut har ho vore sidan ho var 13 år gammal. Plassen, og Vidda, kjenner ho ut og inn.

Denne laurdagen seint i august tek ho seg tid til å setja seg ned medan ho pratar i telefonen med BT. Ho ser ut over landskapet og nyt ein sjeldan solrik formiddag. Haustfargane er på veg.

– Eg har verdas finaste arbeidsplass!

Vil unna seg eit friår

Kari forsikrar at ho er ikkje lei. Korkje av plassen eller arbeidet. Det er ikkje difor ho vil selja.

– Men det er ei tid for alt, og det kjennest veldig rett å selja no. Eg kjenner at når hausten kjem, er eg mykje meir sliten enn etter ein tur over Grønland. Og det tek lengre og lengre tid å restituera.

Ho veit kva ho snakkar om. Ho har vore to gonger over Grønland òg, 54-åringen frå Eidfjord. No er planen å prioritera familie og vener, og gamle foreldre. Eit friår har ho tenkt å unna seg, før ho tek til å tenkja på kva ho skal gjera resten av livet.

– Eg har tusen ting eg vil, men eg må vedgå at eg tek dette skrittet med ein liten klump i magen. Eg veit ikkje kva eg skal leva av, men eg tenkjer at det kjem til å dukka opp noko. Noko med folk, fjell og aktivitet, seier dama som står bak mellom anna det krevjande pulkløpet Expedition Amundsen.

– Rik? Ja!

Fem månader i året er ho på fjellstova. To om vinteren og tre om sommaren. Det er intense dagar, med høgt aktivitetsnivå.

– Når folk spør om eg blir rik, seier eg ja. Rik på tilbakemeldingar. På plassen, på maten, på naturen. Det gir meg innmari mykje energi. Særleg kjekt er det å sjå at folk kjem att. Vi har mange stamgjestar, seier Øydvin.

Om vinteren har fjellstova 24 gjestesenger, om sommaren 18, fordi dei tilsette legg beslag på seks av sengene. Om sommaren er dei sju, Kari medrekna. Restauranten er den viktigaste inntektskjelda. Dyranut Fjellstova set si ære i å laga all mat frå botnen av. Dei er sjølvberga med til dømes reinsdyrkjøt, fiskar ein god del og sankar bær. Alle tek del i alt.

Også ektemannen Asle Øydvin, som arbeider i Nordsjøen, er med og gir ei hand. På kjøkenet like gjerne som med hammaren eller målarkosten. Det er kanskje ikkje eit absolutt krav, men det hjelper å vera hendig på ein slik plass.

Stor interesse

Fire millionar kroner er prisantydning for Dyranut Fjellstova. Ifølgje meklaren, Julian Galtung Hasti hjå Kaland og Partners, har det vore stor interesse dei tre dagane eigedomen har lege ute for sal.

– Det blir spennande, dette. Eg har aldri tidlegare selt ei fjellstove, seier Hasti.

Han vågar ikkje førebels å meina om eigedomen blir lett eller vanskeleg å selja, men han gler seg over at pågangen har vore betydeleg.

– Men det er klart, kjøpargruppa er nok mindre enn for ei leilegheit i sentrum. Samstundes er dette eit landemerke av ein plass, 1245 meter over havet, på høgaste punktet langs riksveg 7. Om ikkje alle har stoppa, så har mange passert forbi, og slik er det kolossalt mange som har ein relasjon til plassen, seier Julian Galtung Hasti.

Kari Varberg Øydvin seier at ho ikkje reknar med at fjellstova nødvendigvis vil bli driven på same viset i framtida som i dag. Ifølgje seljaren er det opp til nye eigarar om dei vil halda fram med servering, eller berre nytta eigedomen til privat bruk, som fritidseigedom.