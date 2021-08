Vi har plukket ut tre saker til deg.

Begge overlevde Utøya. Torbjørn ble i politikken, «Martin» havnet i fengsel.

Vik fengsel, mai 2021. På et pauserom sitter to menn og gråter.

Den ene er Ap-politiker Torbjørn Vereide, på omvisning i fengselet. Den andre – la oss kalle ham Martin – er innsatt.

Møtet er helt tilfeldig. Torbjørn og Martin kjenner hverandre ikke, men har nettopp innsett at de har vært sammen før. Begge løp for livet under terrorangrepet på Utøya.

