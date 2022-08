Hurtigruteskip har grunnstøtt i Ytre Sogn

Ingen er skadet etter at hurtigruteskipet Richard With gikk på grunn fredag morgen.

– Vi fikk melding om at hurtigruteskipet MS Richard With har grunnstøtt i Ytre Steinsund i Ytre Sogn i Solund kommune fredag morgen, sier kommunikasjonsansvarlig Anja Bakken ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS).

Skipet har hatt en lettere grunnberøring. Ingen er skadet, og det er ingen fare for mannskapet om bord, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Slepeassistanse er tilkalt. Hurtigruten har nå satt stab, skriver de.

Det er ingen passasjerer om bord, ifølge Hurtigruten. Hovedredningssentralen har derimot fått opplyst at det er 14 passasjerer om bord, sier kommunikasjonsansvarlig Bakken ved Hovedredningssentralen.

Det er skipet MS «Richard With» som har grunnstøtt.

– Det er foreløpig ikke behov for å evakuere skipet mener de som er om bord. Skipet mister vann, så de mistenker at det er hull i en ballasttank. Det skal ikke ha noe å si for stabiliteten, sier Bakken ved 10.20-tiden.

Det var TV 2 som først meldte om grunnstøtingen.

Her skal skipet ha grunnstøtt.

– 70 om bord

Politiet ble varslet av Hovedredningssentralen klokken 09.17. De har fått opplyst at det er 70 personer om bord, ifølge operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt.

– Skipet skal stå delvis inne på en holme, og det er fallende sjø, det hjelper ikke. Skipet er ganske nært land, dette har skjedd inne i et sund, sier Johannessen.

BT har snakket med mannskap på MF «Sundferja», som opererer i området. De har observert at skipet har grunnstøtt, men bistår ikke i redningsarbeidet.

Kystvaktens KV «Bergen» er engasjert av HRS for å bistå i arbeidet, bekrefter vaktsjef Øyvind Fagerheim til BT klokken 10.10.

– KV «Bergen» er del av den statlige slepeberedskapen – med god slepekapasitet, sier Fagerheim.

Politiet på vei

Det er Hovedredningssentralen som leder oppdraget. En rekke nødressurser har rykket ut mot stedet.

– Politiet er på vei med patrulje og politibåt i tilfelle det blir behov for mottak og plass for evakuerte, sier operasjonsleder Tom Johannesen til VG.

Ambulansebåt utenfor skipet: – Ligger stand by

Overvåkingstjenesten Marine Traffic viser at ambulansebåten MS Rosesol har kjørt inn mot hurtigruteskipet.

– Ambulansebåten ligger stand by utenfor det grunnstøtte skipet for å bistå Hovedredningssentralen, sier Helene Sæterdal, seksjonsleder ved AMK Helse Førde.

– Båten kan bistå med evakuering og pasientbehandling om nødvendig. Per nå vet jeg ikke om det er aktuelt med evakuering, sier Sæterdal.

Øyenvitne: – Tydelig at båten hadde grunnstøtt

BT har snakket med en mann som akkurat har tatt fergen fra Ekrevatnet på Sula og over til Haldorsnes på Ytre Sula.

– Det var tydelig at båten hadde grunnstøtt. Jeg har ikke sett noe evakuering, sier mannen.

Han er på gjennomreise i området og anslår at fergen passerte omtrent en kilometer nord for hurtigruteskipet.

Sjøfartsdirektoratet er blitt varslet om hendelsen, opplyser kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus til BT.

– Vi har fått varsel om det, og så er det de etatene som har redningskapasitet som nå leder an i arbeidet, vi er tilgjengelige om det er behov for bistand.

Han opplyser at direktoratet nok vil gjennomføre tilsyn av hendelsen i etterkant.

MS «Richard With» gikk også på grunn i 2009, ifølge VG.

I 1980 gikk Hurtigruta MS «Erling Jarl» på grunn ved Brattholmen i Ytre Steinsund i Solund, som ligger like ved siden av der «Richard With» gikk på grunn i dag.

De to skipene møtte grunn på nesten samme sted.