På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger.

Det rare året

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Denne uken er det ett år siden Norge fikk sitt første koronatilfelle. Om noen for over ett år siden sa at alle skoler stengt, at alle har munnbind på bybanen, at hjemmekontor er blitt den nye normalen, at det ikke kommer utenlandske turister eller cruiseskip i fjordene, at Festplassen og Torgallmenning er tom på 17. mai, ville du neppe trodd det. BTs fotografer har dokumentert dette rare året.