Advarte om at 21 personer «med krevende atferd og rusrelaterte utfordringer» kunne havne på gaten. Nå får de drive videre.

Hospitset i Møllendalsveien har vært erklært ulovlig i et år. Først neste høst ser kommunen for seg at det kan stenges og erstattes av et nytt botilbud i Nyhavn.

