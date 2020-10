Kaosnatt for politiet i Vestland: Slagsmål, fyll og bråk

«Mykje fyll og amper stemning» er ei av mange meldingar frå Vestland politidistrikt natt til søndag.

Politiet har fått fleire titals meldingar om høgt støynivå og festing i natt. Minst to personar har blitt slått ned. Foto: Per Lindberg

Det er meldt om slåsting og bråk fleire stader i fylket i natt.

Allereie rundt midnatt var kaosnatta i gong, då ein person fall i sjøen i Vågen i Bergen.

– No kokar det godt, sa operasjonsleiar i politiet Eivind Hellesund.

Vedkomande blei raskt henta opp frå vatnet, og var våt og kald, men medviten.

På same tid rapporterte politiet om ei rekke pågåande slagsmål forskjellige stader i byen.

Russefest og slagsmål i Laguneparken

Det blei sendt fleire patruljar til Laguneparken. Der skal ei gruppe rusa mindreårige vore involvert i eit slagsmål på bybanestoppet. Kva som er årsaka er uvisst, fortel politiet.

– Nokre har stukke av garde, mens andre står igjen og grin, fortel Hellesund rundt 00.30, og legger til at det er meldt om mykje fyll og amper stemning i heile området.

Klokka 01.00 kom endå ei melding om slåsting der. Då skal ei jente ha blitt slått ned på Shell ved Laguneparken.

– Ho blei køyrt til legevakt i ambulanse, men skal ikkje ha vore alvorleg skadd, fortel Hellesund.

Ungdommane, mellom anna russ som tilhøyrer 2021-kullet skal ha opphalde seg i området rundt Shell og McDonalds, fortel politiet.

Godt vêr og haustferie trur operasjonsleiaren er noko av årsaka til oppstyret.

– Oppfordringa til foreldre er å vere tett på ungdommen sin, og prøve å vite kvar dei er. Det er litt sånn at Pål skal overnatte hjå Per, og omvendt, og så finn vi dei nede i Laguneparken i staden, seier Hellesund, som fortel at området er ein gjengangar.

Ei rekke meldingar om høg musikk og slåsting har kome inn til politiet natt til søndag. Foto: Per Lindberg

– Liv og helse blir prioritert

Politiet valde også å rykke ut etter melding om slåsting ved Skansemyren. Også her er årsaka til konflikten uklar.

– Ein person skal ha fått fleire slag i hovudet. Han er nok ikkje hardt skadd, men har fått greitt med juling, forklarer Hellesund.

Tidlegare på kvelden blei det også teke hand om eit slagsmål på Zachariasbryggen.

– Det er fleire meldingar om bråk og ørten meldingar om høg musikk. Det er mykje ungdommar som lagar bråk på Torgalmenningen, fortel Hellesund 00.30.

Rundt ein time seinare hadde politiet framleis sju meldingar på vent, som omhandla høg musikk og bråk i fleire deler av Bergen.

– Det er i alt frå Fana, sentrum til Sandviken. No er det liv og helse, samt alvorlege ordensforstyrringar som blir prioritert.

Klokka 02.04 opplyste operasjonsleiaren om at dei då hadde elleve saker i kø, som alle omhandla feststøy og bråk.

Skal ha leika ring på spring i finlandshette

Også på Austevoll har politiet måtte rykke ut natt til søndag.

Der blei det rapportert om at ein ungdomsgjeng med finlandshetter gjekk rundt og banka på rutene på ein eldreheim. Politiet var på staden like etter 00.30.

– Dei har leika ring-på-spring i finlandshette på eit omsorgssenter. Det er ein dårleg kombinasjon, seier Hellesund.

Då politiet var framme på staden var gjengen ikkje å sjå.

– Patruljen er i området og ser etter dei. Dette er noko som ein kanskje klarer å nøste litt opp i i løpet av helga.

Måtte stengje ned fest Kvinnherad

Klokka 00.48 var det politiet i Kvinnherad sin tur til å rykke ut.

Dei hadde fått melding om ein fest med mange ungdommar til stades. Patruljen avslutta festen, men held seg i området fordi dei meiner mange av ungdommane var svært rusa.

– Det skal ha vore 70–80 ungdommar på staden. Festen var i eit leigd lokale, men det var ikkje noko vakthald, og politiet har heller ikkje fått melding om festen. Det var høg beruselsesgrad, og den meteren til Høie var litt knapp. Den var vel nesten ikkje der, trur eg, seier Hellesund.

Operasjonsleiaren fortalde like før 01.30 at festen var avslutta, men at politiet blir på staden til folkemengda har spreidd seg.

I Førde har ein mann fått beskjed frå ein politipatrulje om å forlate sentrum, årsaka skal vere at han var svært rusa og kranglete.